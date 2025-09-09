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Сотрудника белорусского посольства в Чехии объявили персоной нон грата

09 сентября 2025 16:50
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Недружественными действиями отличилась Чехия. Сотрудника белорусского посольства в Праге объявили персоной нон грата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь решительно осудила такое решение чешской стороны.

Сотрудника белорусского посольства в Чехии объявили персоной нон грата-2

Как заявили в МИД нашей страны, этот шаг является необоснованным и политически мотивированным и не способствует развитию конструктивного взаимодействия и нормализации двусторонних отношений. 

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Беларусь оставляет за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности и защиты национальных интересов, а также призывает чешскую сторону воздерживаться от дальнейших недружественных действий.

# Чехия # МИД Беларуси # Международная политика

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