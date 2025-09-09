Лукашенко заявил о высоком доверии населения к рублю

И именно в таком формате и таком представительстве откровенный и максимально предметный разговор о финансах – а здесь большое количество тем: от золотовалютных резервов и кредитования населения и предприятий до криптовалюты и использования искусственного интеллекта в банковской сфере.

Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором. Во Дворец Независимости 9 сентября пригласили команду Национального банка, а также других банков, которые работают на территории страны, финансовых экспертов – всего 2 с половиной сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире все стремительно меняется, правда, не изменилось основное требование Александра Лукашенко к финансовой системе страны. Она должна работать в интересах белорусского государства. Пока с большего получается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На 1 сентября 2025 года международные резервные активы Беларуси достигли значения почти в 12,5 миллиарда долларов, увеличившись с начала текущей пятилетки почти на 5 миллиардов. Но хочу отметить, что этому в значительной мере способствовал рост мировых цен на золото. А так бывает не всегда. Значит, и расслабляться нельзя. И просто сидеть сложа руки на «кубышке», наверное, неправильно.

Деньги должны работать на выгодные стране инвестиционные проекты (с быстрой отдачей) или долгосрочные экспортные контракты. В следующей пятилетке золотовалютные резервы должны поддерживаться на уровне, достаточном для стабильной работы экономики.

Конечно, для бесперебойного финансирования инвестиционных проектов требуются ресурсы. Отвечая на вопрос, где их взять... Акцент необходимо делать на приоритетном привлечении в банковский сектор рублевых сбережений. Когда люди государству доверяют, они несут свои деньги в банк. И надо отметить, что в последнее время достигнуты неплохие результаты.

С 2021 года срочные вклады юридических и физических лиц в белорусских рублях возросли почти в три раза. Ускоренными темпами идет девалютизация экономики. Доля рублевой составляющей в широкой денежной массе возросла с 41 % в декабре 2020 года до 63 % в июле 2025-го. Если проще – каждый день с начала года сдают наличную валюту в среднем по $30 млн. Это самый яркий показатель доверия к нашему рублю.