«Преследовали цель мира». Почему не стоит верить заявлениям Меркель и Порошенко, что Минские соглашения были обречены?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Скажите, как стоит оценивать откровения стран-посредников в переговорном процессе Германии и Франции? Что якобы Минские соглашения нужны были только для того, чтобы выиграть время для усиления украинской армии.

Олег Волошин, народный депутат Украины:

Не будем переоценивать масштабы и возможности стратегического планирования западных лидеров. Слишком много было проведено работы, детализирована практическая работа, чтобы все это изначально выглядело так, будто это завеса и обман. И тот же Петр Порошенко, который первый сейчас рассказывает, потому что его побратимы в националистическом лагере постоянно тюкают за этот Минск. Он же сам инициировал, он благодаря этому стал президентом в первом туре, он просил… Потом обвиняли, что Медведчук куда-то ездил. Он все делал исключительно по поручению главы государства Украины, имея от него прямые мандаты и инструкции. Порошенко на тот момент всерьез собирался обеспечить мирный процесс. Более того, я хорошо знаю Виктора Владимировича, думаю, он не занимался бы этим всем процессом, если бы он полагал, что его используют, что пытаются создать искусственную проблему для России. Этот шанс был. Другое дело, что он не был использован. Надежда Сасс:

Вы неоднократно в своих публикациях подчеркивали, правильно обращали внимание, что откровенность западных лидеров по поводу того, что они водили российское руководство за нос, является уникальным прецедентом, обычно в таких вещах не сознаются. Когда ситуация остается в развитии, конфликт в Украине еще предстоит урегулировать, и вдруг такие откровения мы слышим. И доверия на данный момент уже ноль. Это что, поиск сиюминутной политической выгоды теми, кто уже ушел на политическую пенсию? Или это реальное отражение понимания, что в обозримой перспективе никаких переговоров Запада с Россией не будет?

Федор Лукьянов, директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

Мне кажется, это самообеление, что ли, самооправдание, особенно в случае с Меркель, которой в Германии в той новой политической атмосфере, которая там существует, в ней любые контакты с Путиным в прошлом приравниваются чуть ли не к сделке с дьяволом, нужно как-то себя оправдать. Я абсолютно уверен, немного представляя себе Меркель, тип этого человека… Конечно, когда шли переговоры в 2014, 2015 годах, не было никаких специальных стратегий, идей: сейчас мы тут обманем, потом сделаем это – ничего подобного не было, на мой взгляд, была попытка заткнуть как-нибудь эту черную дыру. Они сами были в ужасе, что творится, и надо было как-то это остановить. Конечно, они действовали с позиции интересов Украины, но не в том смысле, что сейчас мы русских обманем, дадим им время. Об этом никто тогда не думал. Сейчас каким-то образом надо себя оправдать. Одни, как, например, Штайнмайер, каются и говорят: я был не прав, я ошибался, это позор на мою седую голову, Путина я не понял. А Меркель говорит: нет, мы на самом деле все понимали, это было сознательно. Это довольно смешно. Случай с Олландом – это несерьезно, потому что он выступал в роли собачки, привезенной Меркель для антуража. Но с точки зрения перспектив, я думаю, что они крайне плачевны, потому что представить себе, что после этого будут какие-то серьезные переговоры с ними со стороны России, трудно, но они их и не собираются вести.

Надежда Сасс:

Виктор Владимирович, скажите, с каким вы настроением читаете те новости и те заявления, которые звучат из уст Меркель, Джонсона? Какая мотивация произносить эту чушь? Виктор Медведчук, глава политсовета запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»:

Именно та мотивация сегодня, о которой говорил Федор Лукьянов, потому что это действительно так. Ведь когда они приехали в Минск, у них была задача мирного урегулирования. Более того, вы все должны понимать, что на кону был авторитет двух лидеров Европы. В данном случае канцлера Германии и президента Франции. И просто так размениваться они на тот момент не могли. Именно это руководило ими, когда они 6 июня в Нормандии на торжествах, посвященным открытию второго фронта, согласились создать этот «нормандский формат». Именно это они преследовали, когда приехали 12 февраля, 17 часов продолжались переговоры «нормандского формата». И впоследствии они решили сделать все, потому что если бы им это удалось, а если говорить о том, могли ли быть реализованы Минские соглашения, то я категорически утверждаю, что да, могли, если бы были политическая воля Порошенко, политическая воля и настоятельные требования к Порошенко со стороны лидеров Европы, ЕС, все бы это произошло. Но не было ни первого, ни второго до конца, если говорить точно, в полной степени. Поэтому, конечно же, они тогда преследовали цель мира, получить дивиденды и дополнительный авторитет, что Европа помогла, сделала, урегулировала. Но потом это все был накшталт того, что все, что произошло, заранее планировалось. Насколько я правильно понимаю, первый об этом начал говорить Олланд, которому очень точную характеристику дал ваш собеседник, что он собой представлял тогда, то, что уже собой ничего не представлял, когда писал своими мемуары, потом об этом почему-то сказала Меркель, что, мне кажется, унизило ее авторитет мирового политика, несмотря на то, что она уже находилась в отставке. А Порошенко – это подгавкивание из зала, из ямы концертной. Он тоже решил отметиться на этой почве.