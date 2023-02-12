Европа могла бы воевать ещё 9 лет назад? О важности Минских соглашений рассказал Анатолий Глаз
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Широко распространено мнение, что без компромиссных договоренностей в сентябре 2014 года и в феврале 2015-го в Минске большая война началась бы в Европе уже 9 лет назад. Согласны ли вы с такой оценкой?
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Есть пословица: умен русак, да задним умом. Поэтому сегодня можно оценивать по-разному, что бы было, была бы война или нет. Надо понимать, что благодаря Минским соглашениям, что самое главное, например, для нас, был решен целый ряд вопросов. Я вел брифинги посла, который несколько месяцев на протяжении года говорил, что я рад, что снова не погиб ни один ребенок. Была отремонтирована канализация, люди получили доступ к воде. Режим окончательного прекращения огня тоже был достигнут в 2020 году.
Анатолий Глаз:
Все это было благодаря работе трехсторонней контактной группы в Минске. Война была остановлена. На тот момент была огромная эскалация в Европе. Куда бы оно пошло без прекращения огня, без Минских соглашений, очень сложно сказать, но все шансы были. А на сегодня, если заниматься анализом профессиональным, совершенно понятно, что желающих разжечь наш регион было много тогда, есть и сейчас. Возможно, тогда кто-то из западных игроков не был до конца готов, но планы и желание здесь все поджечь были, поэтому все шансы тоже были.
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