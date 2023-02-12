Европа могла бы воевать ещё 9 лет назад? О важности Минских соглашений рассказал Анатолий Глаз

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Широко распространено мнение, что без компромиссных договоренностей в сентябре 2014 года и в феврале 2015-го в Минске большая война началась бы в Европе уже 9 лет назад. Согласны ли вы с такой оценкой?