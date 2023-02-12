«Готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию». Кто виноват в конфликте в Украине?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Майдан в Киеве и свержение президента Виктора Януковича стали фактически началом гражданской войны. Донбасс отказался признать силовую смену власти и потребовал признания своих языковых и других особенностей. Ответом киевских властей стало применение армии против несогласных. На помощь местным ополченцам пришла Россия, которая осуществляла доставку гуманитарной помощи населению Донбасса.

К сентябрю 2014-го на юго-востоке Украины шли полноценные боевые действия. Минск предложил стать площадкой для переговоров. И уже 5 сентября 2014 года в белорусской столице был согласован план мирного урегулирования, предусматривавший предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины.

Формально режим прекращения огня вступил в силу в тот же день. Однако после короткого затишья боевые действия продолжились, и в январе 2015 года ситуация серьезно обострилась. Александр Лукашенко вновь выступил с инициативой о мирных переговорах. 11 февраля 2015 года состоялась встреча «нормандский четверки». Лидеры России, Украины, Франции и Германии согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Но невзирая на существенное снижение интенсивности боевых действий, мир на Донбасс так и не пришел. Теперь украинские и западные лидеры утверждают, что они к миру и не стремились.

Петр Порошенко, экс-президент Украины:

Этот документ дал Украине восемь лет для усиления армии, экономики и для построения глобальной проукраинской и антипутинской коалиции. По его словам, Минские соглашения были нужны, чтобы выиграть время и усилить боеспособность украинской армии при поддержке НАТО.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно тот президент Порошенко высказался, зачем ему нужен был Минск, вот эти переговоры и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты. Готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию.