«Готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию». Кто виноват в конфликте в Украине?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Майдан в Киеве и свержение президента Виктора Януковича стали фактически началом гражданской войны. Донбасс отказался признать силовую смену власти и потребовал признания своих языковых и других особенностей. Ответом киевских властей стало применение армии против несогласных. На помощь местным ополченцам пришла Россия, которая осуществляла доставку гуманитарной помощи населению Донбасса.
К сентябрю 2014-го на юго-востоке Украины шли полноценные боевые действия. Минск предложил стать площадкой для переговоров. И уже 5 сентября 2014 года в белорусской столице был согласован план мирного урегулирования, предусматривавший предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины.
Формально режим прекращения огня вступил в силу в тот же день. Однако после короткого затишья боевые действия продолжились, и в январе 2015 года ситуация серьезно обострилась. Александр Лукашенко вновь выступил с инициативой о мирных переговорах. 11 февраля 2015 года состоялась встреча «нормандский четверки». Лидеры России, Украины, Франции и Германии согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Но невзирая на существенное снижение интенсивности боевых действий, мир на Донбасс так и не пришел. Теперь украинские и западные лидеры утверждают, что они к миру и не стремились.
Петр Порошенко, экс-президент Украины:
Этот документ дал Украине восемь лет для усиления армии, экономики и для построения глобальной проукраинской и антипутинской коалиции.
По его словам, Минские соглашения были нужны, чтобы выиграть время и усилить боеспособность украинской армии при поддержке НАТО.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно тот президент Порошенко высказался, зачем ему нужен был Минск, вот эти переговоры и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты. Готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию.
Это подтвердила и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкой газете «Цайт». Она призналась, что в 2014 году конфликт был приостановлен, но сама проблема оставалась нерешенной. Минские соглашения были попыткой дать Киеву время. И за эти восемь лет Украина смогла усилить свой потенциал.
После начала конфликта в Украине Минск не раз призывал стороны сесть за стол переговоров.
Александр Лукашенко:
Если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам, по-человечески договариваться.
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