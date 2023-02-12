«Нам действительно нужен был мир на той земле». Почему именно Беларусь стала площадкой для решения вопроса в Украине?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

На ваш взгляд, были ли Минские соглашения реальным шансом на мир?

Олег Волошин, народный депутат Украины:

Я убежден, что они были, но самое важное, мы неоднократно об этом говорили, что единственной альтернативой реализации Минских соглашений будет большая война. К сожалению, история доказала нашу правоту.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Можно много говорить о прошедшем, но я как дипломат скажу, что однозначно были реальным шансом на мир. Могли быть выполнены. Надежда Сасс:

Мы прекрасно понимаем, какую дипломатическую работу провела белорусская дипломатия в прошедшие годы для выполнения, реализации Минских соглашений. На ваш взгляд, почему именно Минск в 2014 году был выбран площадкой для переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе?