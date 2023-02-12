«Нам действительно нужен был мир на той земле». Почему именно Беларусь стала площадкой для решения вопроса в Украине?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
На ваш взгляд, были ли Минские соглашения реальным шансом на мир?
Олег Волошин, народный депутат Украины:
Я убежден, что они были, но самое важное, мы неоднократно об этом говорили, что единственной альтернативой реализации Минских соглашений будет большая война. К сожалению, история доказала нашу правоту.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Можно много говорить о прошедшем, но я как дипломат скажу, что однозначно были реальным шансом на мир. Могли быть выполнены.
Надежда Сасс:
Мы прекрасно понимаем, какую дипломатическую работу провела белорусская дипломатия в прошедшие годы для выполнения, реализации Минских соглашений. На ваш взгляд, почему именно Минск в 2014 году был выбран площадкой для переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе?
Анатолий Глаз:
Как и в любом другом сложном вопросе, причина носит комплексный характер. Я вам больше скажу, в дипломатии, кто знает историю дипломатии, площадка играет очень важную роль для успехов переговоров. Поэтому всегда к ее выбору подходят с особой тщательностью. Конечно, были большие дискуссии вокруг минской площадки, много было различных предложений, где проводить эти переговоры, но ни одно из предложений в той или иной степени в тот момент не устраивало все стороны. Единственное, где сошлись все факторы, – Беларусь.
Конечно, здесь на нашей стороне объективно были и географическая близость, и ментальная близость с украинцами, удобство логистическое, потому что некоторые площадки предлагались невероятные, куда 9 часов лететь нужно было бы. Но главный фактор состоит в том, что никто так, как Беларусь, не был так искренне заинтересован в мире в Украине. Это абсолютная правда. Кто-то тогда скептически относился к этой позиции, можно сейчас относится скептически, но абсолютная истина, потому что украинцы – это действительно не чужой нам народ, это наш регион. Мы другого интереса не преследовали. Нам действительно нужен был мир на той земле.
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