СВО могло бы и не быть? О деталях переговоров рассказал пресс-секретарь МИД Беларуси
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Был ли шанс на урегулирование нынешнего конфликта весной прошлого года, когда представители Украины и России вновь встретились на территории Минска?
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
120 заседаний трехсторонней контактной группы состоялось в Минске. Это колоссальная работа. Поверьте, 120 раз провести переговоры, организовать их, не нарушить атмосферу. Вы помните встречу президента с Турчиновым, когда тот был исполняющим обязанности президента Украины. Инициативы главы государства нашего, которые в октябре 2018 года были очень четко и ясно озвучены в ходе заседания основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, где он сказал, что мы готовы взять на себя ответственность за восток Украины, миротворцев направить и так далее, но только в том случае, если все стороны будут согласны и это поможет процессу. Нужно нам это не для того, чтобы хвастаться, потому что мы хотим установить мир. Поэтому, конечно, колоссальные усилия нами делались. Все, что мы можем. Но дипломатия – это искусство возможного.
Анатолий Глаз:
Что касается недавних встреч на нашей земле, я присутствовал на месте, оказывал содействие в проведении этих мероприятий. Это были непростые переговоры. Естественно, мы не их участники, поэтому не хочу здесь нарушить этот процесс, нарушить тот хрупкий баланс. Мы не участники тех переговоров, но в конце крайнего раунда, это уже был третий раунд в Беларуси... Стороны во время третьего раунда детально обсуждали уже технические вопросы, где шла речь уже о системе вооружения, о дальности стрельбы и так далее. Поэтому, конечно, был очень серьезный шанс договориться и остановить кровопролитие на данном историческом этапе, но что произошло, то произошло.
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