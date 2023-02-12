СВО могло бы и не быть? О деталях переговоров рассказал пресс-секретарь МИД Беларуси

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Был ли шанс на урегулирование нынешнего конфликта весной прошлого года, когда представители Украины и России вновь встретились на территории Минска?

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

120 заседаний трехсторонней контактной группы состоялось в Минске. Это колоссальная работа. Поверьте, 120 раз провести переговоры, организовать их, не нарушить атмосферу. Вы помните встречу президента с Турчиновым, когда тот был исполняющим обязанности президента Украины. Инициативы главы государства нашего, которые в октябре 2018 года были очень четко и ясно озвучены в ходе заседания основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, где он сказал, что мы готовы взять на себя ответственность за восток Украины, миротворцев направить и так далее, но только в том случае, если все стороны будут согласны и это поможет процессу. Нужно нам это не для того, чтобы хвастаться, потому что мы хотим установить мир. Поэтому, конечно, колоссальные усилия нами делались. Все, что мы можем. Но дипломатия – это искусство возможного.