Минские соглашения, режим Зеленского и попытка Порошенко отдать Донбасс России. Интервью с Медведчуком после плена

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

«Украинский конфликт, активно обсуждаемый в мировых СМИ, стал краеугольным камнем в мировой политике и будет иметь далекоидущие последствия, но обычно серьезные аналитики не берутся точно предсказать, чем это все закончится. Однако для того, чтобы понять, чем это все закончится, нужно понять, с чего все это начиналось. И тут оказывается, что многим политикам невыгодно вспоминать о многих процессах, которые предшествовали трагедии, поскольку они выставляют их в совершенно другом свете». Именно этими словами начинается недавно вышедшая статья Виктора Медведчука, и именно с ним у нас есть сегодня возможность пообщаться. С нами на связи Виктор Медведчук, глава политсовета запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Был ли шанс на мир? Медведчук об истории Минских соглашений Надежда Сасс:

Говорим о Минских соглашениях. Был ли шанс на мир? Вы были не только участником тех событий, но и одним из основных переговорщиков со стороны Украины, кто сделал договоренности в Минске возможными. На ваш взгляд, почему дело не ограничилось теми Минскими соглашениями, которые были подписаны еще в сентябре 2014 года? Почему боевые действия не прекратились уже тогда?

Виктор Медведчук, глава политсовета запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»:

Та эпоха мирного урегулирования, попытки этого мирного урегулирования начались задолго до сентября 2014-го и точно задолго до февраля 2015 года. Они начались в мае 2014 года, когда еще при исполняющем обязанности президента Турчинове. Он обратился ко мне с просьбой провести переговоры с руководством указанных территорий – Донецка и Луганска – по вопросу мирного урегулирования. И тогда я неоднократно в мае посещал Донецк, Луганск, встречался с руководителями, потому что те, кто вели переговоры до меня в конце апреля – начале мая, с ними отказались встречаться руководители этих территорий. И после получения согласия на встрече со мной мы обсудили вопросы, которые должны были лечь в основу мирного урегулирования. Речь шла о том, чтобы наметить общую повестку дня, план действий и приступить к переговорам. В середине мая мы договорились определить круг этих вопросов, начать с того, что первый вопрос – установление тишины, прекращения боевых действий. А потом обсуждать все вопросы, которые должны были быть выдвинуты. По идее, руководители Донецка и Луганска, с которым я встречался накануне 15 мая, с этим согласились. 15 мая я изложил эту информацию и достигнутые предварительные договоренности господину Турчинову, который сказал: «Знаешь, начнем с того, что пусть они освободят всех, кто сейчас является с нашей стороны удерживаемыми той стороной». Я созвонился с тогдашними руководителями территорий, они сказали: «Виктор Владимирович, мы с удовольствием сделаем это взаимно, если украинская сторона пойдет на подобный адекватный шаг, но это будет первым вопросом нашей повестки дня». Когда я изложил эту информацию Турчинову, он сказал, что если они не хотят, то никаких переговоров быть не может. Вот так закончился первый этап в мае.

Виктор Медведчук:

Эти переговоры возобновились в июне, после того, как Порошенко стал президентом. 6 июня в Нормандии была встреча президента РФ Путина, президента Украины Порошенко, президента Франции Олланда и канцлера Меркель. Они договорились о создании «нормандского формата». 7-го была инаугурация Порошенко, 8-го он пригласил меня и Зурабова к себе в кабинет и сказал: этот вопрос надо урегулировать за неделю. Ну, это было смешно. За неделю конфликт, который до такой степени разразился уже к этому времени (начало июня), уладить нельзя было, но такой настрой устраивал всех, и мы взялись за эту работу. Была создана трехсторонняя контактная группа, это было 8-9 июня. После этого я по просьбе Порошенко посещал территории Донецка и Луганска и договаривался с руководителями этих территорий провести первое заседание трехсторонней контактной группы. Тогда по договоренности между главами государств уже созданного «нормандского формата» Меркель предложила, чтобы я осуществлял эти функции с руководителями Донецка и Луганска. И после нескольких встреч была достигнута договоренность 23 июня провести первую встречу, где было договорено прекратить огонь и приступить к мирным переговорам. 27 июня была вторая встреча, где было это все подтверждено, и третья встреча была назначена на 1 июля. Однако в ночь на 1 июля перед тем, как я должен был вылететь на встречу в Донецк и привести представителя ОБСЕ для встречи с Донецком и Луганском вместе с господином Кучмой, мне позвонил ночью Порошенко и сказал: я вышел из приостановления антитеррористической операции (она была приостановлена с 23 июня, т.к. мы договорились о мирном урегулировании) и решил ее проводить, а мирные переговоры прекращены, поэтому тебе ехать не надо, встречи трехсторонней контактной группы вместе с руководителями Донецка и Луганска не будет. Начались активные боевые действия, вы хорошо знаете, как они проходили. Июль, август. Иловайск, Мариуполь и многие другие территории. Тысячи погибших.

Виктор Медведчук:

И только 1 сентября сели снова за стол переговоров. 5 сентября был подписан первый протокол, который именуется протоколом о консультациях между Россией, Украиной и территориями Донецка и Луганска. Этот протокол назывался «Протокол по имплементации Мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента Российской Федерации Владимира Путина». И было принято решение, что эти встречи будут в Минске, после чего и начались так называемые Минские соглашения, минские встречи. Я почему-то уверен, что ни президент Порошенко, ни президент Зеленский так до сих пор и не высказали, в том числе и в свое время, благодарности Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что тот представил не только площадку для переговоров, но и создал нормальные условия для мирного урегулирования, прилагали все усилия и он, и МИД Беларуси, чтобы эти встречи проводились в течение 5 лет и могли закончиться успешно. Однако это так и не было сделано, несмотря на то, что Беларусь создала все необходимые условия. Уже 12 февраля собрались на марафон, который продолжался 17 часов. Главы государств «нормандского формата», представители Украины, России. В результате марафон закончился подписанием комплекса мер о выполнении Минских соглашений. То есть о всех трех соглашениях: 5 сентября, 19 сентября и 12 февраля. Вот эти Минские соглашения, та история, которую я рассказал, которая имела место, это все те попытки в этот период мирного урегулирования. Но как оказалось, это были попытки оттянуть время, чтобы подготовиться к дальнейшей войне, чтобы реализовать политическую волю, которая не была направлена на реализацию мира, Минских соглашений, мирного урегулирования. Вот то, что говорит о двойной морали лидеров Европы, Порошенко, Зеленского, которые несмотря на признание Минских соглашений, потому что Зеленский их тоже признал 9 декабря 2019 года в Париже, как они все тогда отметили (Макрон, Путин и Меркель), все три эти соглашения должны были быть имплементированы. Однако от этого они отказались, и в первую очередь отказался Зеленский, потому что их настрой, их политическая воля была устремлена и направлена на одно: проведение боевых действий, создание плацдарма для противостояния России (по указке и по желаниям Запада) с Украиной, чтобы Россия имела проблемы. Россия продолжала отстаивать интересы людей, которые живут на этих территориях. «Создали антиРоссию». Медведчук о негативном влиянии Запада на Украину и попытках ему противостоять

Надежда Сасс:

История, которая имела все шансы закончиться оптимистично, но маємо те, що маємо. Как вы думаете, когда украинцы избавятся от пропагандистского тумана и поймут, что Украину, какой мы ее знали, погубили не те, кто их предупреждал об опасностях радикального национализма и одновекторного крена в сторону НАТО, а как раз наоборот: те, кто вогнал страну в колею вражды с РФ? Виктор Медведчук:

Для этого предстоит огромная и объемная работа. Просто так это не случится. Западная идеология, которая была навязана, и ее навязывание украинским народу, власти, людям началось еще в 2005 году, когда к власти пришел Ющенко, она все эти годы подпитывалась западными деньгами, идеологией и демократией, которая в конечном итоге, мы видим, во что выразилась. В десятки тысяч погибших людей, разрушение Украины и борьбу, которую продолжает Зеленский во главе преступной власти, осуществляет свою преступную деятельность до последнего украинца. Все эти действия можно охарактеризовать одним. Они все были направлены на то, чтобы руководимые идеологией, навязанной Западом, создали антиРоссию. Создать и популяризировать политику антироссийской истерии, пещерной русофобии. И разрушить это все не так просто. Именно поэтому сегодня те, кто остались преданы своим избирателям, народные депутаты, которые были избраны от «Оппозиционной платформы – За жизнь» в 2019 году в парламент, когда мы как оппозиционной партии, отстаивающей мир, восстановление нормальных отношений с РФ, российским братским народом, заняли второе место на выборах, создали вторую фракцию. Впоследствии те репрессии, которые были направлены против независимых СМИ, против лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая в конечном итоге была запрещена, а фракция фактически разогнана в парламенте, сегодня необходимо создать и объединить тех украинцев, которые выступают против преступной политики Зеленского. Именно поэтому мы создали общественно-политическое движение «Другая Украина», чтобы голос другой Украины был услышан в мире и не был представлен Зеленским, который ездит по всему миру, который выступает на всех площадках с одной целью: показать, что якобы украинский народ монолитен, и он представляет этот народ. И народ един во мнении вести войну по хотелкам Запада, в угоду Западу, НАТО до последнего украинца.

Виктор Медведчук:

Это не так. Мы это категорически утверждаем. И мы – это миллионы украинцев, которые покинули страну, которые вынуждены были покинуть страну из-за политики и преступной власти Зеленского. Это общественно-политическое движение призвано сказать это не только украинцам, которые остались там и думают, как мы. Но и для украинцев, которые думают иначе. Что все это не так. Что есть другая Украина, другой голос, который должен быть услышан и в Украине, и в мире. Который говорит, что мы хотим не только мира, мы хотим дружеских отношений с Россией. Мы хотим, чтобы преступная власть канула в Лету. И это огромная работа, которую мы начали и которую будем проводить, чтобы поломать то информационное поле, которое, как туман, сегодня овеяло мысли, сознание украинцев, наполненное антироссийской истерией и построением антиРоссии в Украине. Я думаю, что мы и наша целенаправленная деятельность поможет сделать все, чтобы этот туман развеять. «Порошенко пытался от него избавиться». Бывший президент Украины пытался передать Донбасс России Надежда Сасс:

Трансформация Зеленского очевидна сегодня всем. Есть версия, что ни Порошенко, ни режиму Зеленского не нужно было возвращение Донбасса в принципе, поскольку это означало бы возврат в политическое поле миллионов избирателей, которые бы на ближайших выборах голосовали за такую партию, как «Оппозиционная платформа – За жизнь», и обеспечили бы изменение курса развития государства. Есть такая информация в СМИ, что в свое время состоялся разговор, при котором Петр Порошенко в открытую заявил Владимиру Путину, чтобы он забрал Донбасс. Неужели такая ситуация по-настоящему могла быть? Виктор Медведчук:

Такая ситуация имела место. Это подтверждено не только СМИ, но и соответствующими заявлениями тех, кто имеет достоверную информацию об этом. Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет. На что он получил ответ. В те годы Путин постоянно подчеркивал в своих официальных интервью, что Донбасс – это Украина. Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс – это Украина, Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен.

Виктор Медведчук:

Когда он избирался как президент мира и в первом туре получил 54% голосов, он говорил о мире. Это главная была веха всей его предвыборной программы. Мир, урегулирование ситуации на Донбассе, удовлетворение украинских граждан во всех их потребностях, имя в виду в том числе и в первую очередь население юго-востока. Юго-восток, как и другие регионы, проголосовали за президента мира. Потом он стал президентом войны. Каждый год это подтверждал. И он понимал, что на новые выборы в 2019 году программа мира не сработает, потому что он как президент фактически ничего для этого не сделал. Может, он что-то и пытался сделать, но у него это не получилось из-за отсутствия политической воли. И поэтому ему уже надо было уберечь любой ценой голоса западной, центральной Украины, которые были против мирного урегулирования, которые были против Донбасса. Почему Зеленский убрал партию «Оппозиционная платформа – За жизнь»? Тот расклад, который сложился в конце 2020-го и в начале 2021 года, означал, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» твердо и уверенно по всем социологическим исследованиям вышла на первое место. И проценты доверия наших граждан нашей партии вместе процентами доверия «Партии Шария», взгляды которой были идентичны программе нашей партии, могли дать большинство в будущем парламенте, возможность формировать правительство и кардинальным образом изменить политику в стране и без Минских соглашений. Именно это было той красной чертой для Зеленского, который понял, что любой ценой надо расправиться со СМИ, которые популяризировали другую точку зрения, в отличие от преступного поведения власти, возглавляемой Зеленским. Против партии, которая выступала и не просто наступала на пятки партии «Слуга народа», а опередила ее по всем социологическим исследованиям и вышла на первое место. Он понимал, что власть сохранить ему, его режиму и его преступной политике не получится. Вот эти наступления и репрессии были связаны именно с этим. Неонацизм не поддерживается миллионами украинцев, которые покинули страну