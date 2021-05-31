Преподаватель Академии управления: любое налаживание отношений возможно, но это колоссальные затраты

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Ситуация, в которой мы оказались – под санкциями, запрет перелетов нашей авиакомпании, разговор на саммите ЕС шел о том, чтобы ограничить, например, поставки калийных удобрений, ограничить поставки газа через Беларусь. Эти новости валятся, и думаешь: «Ну все, народ выйдет на улицы, потому что начнем нищать, доллар начнет дорожать», – и все, мы приехали. Так ли это?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:

Это все то же продолжение гибридной войны, о котором мы говорили. О какой экономике мы можем говорить, когда экономических предпосылок для того, что происходит, нет? Это политика, чистая политика. О какой экономике мы можем говорить, когда во всех комментариях идет «диктатор», называется фамилия нашего Президента? Никто никогда не сказал о тех людях, которые работают на «Беларуськалии», тех, кто работает на нефтехимии, тех, кто полетит самолетами. Посмотрите все репортажи о несчастных украинцах, у которых (у женщины) стоял вопрос жизни и смерти. Что ей сказали? Маршруточку – и выбирайтесь сами. О людях не задумали ни на секунду. О какой экономике мы можем говорить? Дело в том, что экономические последствия будут, но на ком они отразятся прежде всего? На простых людях, которые стали заложниками. Кирилл Казаков:

Так разговор-то об этом и идет. О том, что простые люди будут на улице.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По экономике одно слово. Первое – первое Прибалтика и Украина бьют по себе. То, что Украина закрыла авиаперелеты – выстрел в ногу. Что касается Прибалтики, вы лишаете себя транзита. То есть правительство Прибалтики ведет политику против своего народа. Транзит вы потеряли, туристов вы потеряете. Экономически. Почему мэр Риги снимает флаг? Еще она из причин – а что могут еще Латвия и Литва со своей экономикой, кроме снимания флага? Кирилл Казаков:

Но мэр Риги пытается баллотироваться в президенты. Олег Гайдукевич:

Давайте не путать народ и политиков. Потому что даже после этого инцидента с флагом тысячи латвийцев и литовцев пишут, звонят, возмущаются. Они их самих на вилах скоро вынесут. Они уничтожили прибалтийские республики: суверенитета нет, независимости нет, экономики нет. Все, что они имеют – это по остаточному принципу. Вакцины нет. Мы им палатки поставим – вакцинируйтесь. А украинцы будут ползти через границу в Москву, потому что Минск был единственной точкой, через которую они могли лететь в Москву. Сейчас они летать не смогут. «Там же наши люди». Александр Лукашенко предложил открыть пункты вакцинации для жителей соседних стран

Алена Сырова, СТВ:

Юлия Константиновна, скажите, вчера Макей говорил, что у Беларуси большой опыт жизни под санкциями. Можно сравнивать опыт, который у нас есть, с тем, чем нам сейчас грозят? Юлия Абухович:

То, что у нас есть, и то, чем нам грозят, – это две разные вещи. Правильно тут говорят про эти угрозы – насколько они выполнимы? Вспомните или проследите, о чем сейчас говорит Литва: вводите санкции, но не надо на «Беларуськалий», давайте на «Белнефтехим». Почему? Потому что «Белнефтехим» они потеряли, а потеря «Беларуськалия» для них… Кирилл Казаков:

Клайпедский порт умрет окончательно. Юлия Абухович:

Что говорят из ФРГ? Они не спешат и призывают своих соседей не торопиться с теми санкциями, которые вводятся в отношении Беларуси. Алена Сырова:

Немецкая авиакомпания подошла взвешеннее всего мира.

Олег Гайдукевич:

Не забывайте, что такое Европа сейчас. Это миф – Европа не монолитна, Европа имеет разные мнения, Европа не решила ни одной проблемы, которая перед ними стоит. Ни мигранты, ни коронавирус, ни карантин, ни экономика. Великобритания ушла, рост правых партий в Европе, скоро выборы. Посмотрим, чем все закончится. У них все только начинается. Сил у Европы на глобальное противостояние нет, в рамках союза Беларуси с Россией – нет у Европы сил. У них надежда на Соединенные Штаты Америки, а США используют Европу в своих интересах, им тоже Европа не нужна, им свое надо. Алена Сырова:

Юлия Константиновна, говорят, что европейских партнеров, даже если они откажутся с нами сотрудничать, можно заменить. Мы, по крайней мере, рассчитываем на страны дальней дуги. Кирилл Казаков:

Россию, Китай, усиление в Арабских Эмиратах. Алена Сырова:

Посмотреть на тот же Китай, на Индию. Это соизмеримо будет? Юлия Абухович:

Говорить о соизмеримости нельзя, потому что это разрыв многолетних отношений – это раз. Во-вторых, любое налаживание отношений возможно, но это колоссальные затраты, причем которые лягут на плечи нашего государства. Кирилл Казаков:

Мы будем затраты нести. Но и наши коллеги точно так же будут нести затраты, потому что, условно, 20-летний контракт какой-нибудь австрийской компании с Беларусью – и вдруг резко прерываются контракты, то на это место придет та же самая российская компания.