Президент Армении подписал закон о начале вступления страны в ЕС

В самом документе говорится, что республика приняла такое решение, поскольку стремится развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона. Уточняется, что данный закон не является полноценной заявкой на членство в Евросоюз, но отражает стремление граждан вывести партнерство с ЕС на новый уровень. Напомним, парламент Армении принял этот закон в окончательном чтении в конце марта. Остается вопрос, как Армения планирует одновременно участвовать в ЕАЭС и ЕС, в то время как уже не раз заявлялось: усидеть на двух стульях не получится.