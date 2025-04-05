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Президент Армении подписал закон о начале вступления страны в ЕС

05 апреля 2025 07:33
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Президент Армении подписал закон о начале процесса вступления страны в Европейский союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Армении подписал закон о начале вступления страны в ЕС-2

В самом документе говорится, что республика приняла такое решение, поскольку стремится развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона. Уточняется, что данный закон не является полноценной заявкой на членство в Евросоюз, но отражает стремление граждан вывести партнерство с ЕС на новый уровень. Напомним, парламент Армении принял этот закон в окончательном чтении в конце марта. Остается вопрос, как Армения планирует одновременно участвовать в ЕАЭС и ЕС, в то время как уже не раз заявлялось: усидеть на двух стульях не получится.

# Европейский союз # Международная политика

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