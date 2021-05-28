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«Там же наши люди». Александр Лукашенко предложил открыть пункты вакцинации для жителей соседних стран

28 мая 2021 18:30
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Новости Беларуси. 28 мая в Минске обсуждали проблематику Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – главам правительств СНГ: если у нас всё получится, считайте, что это наша общая вакцина

«Там же наши люди». Александр Лукашенко предложил открыть пункты вакцинации для жителей соседних стран-1

Виктория Ходосок, корреспондент: 
Хоть западные и украинские политики так отвратительно с нами поступают, обычные люди ни в чем не виноваты. И мы готовы им помогать с вакцинацией. План действий 28 мая озвучил глава государства.

«Там же наши люди». Александр Лукашенко предложил открыть пункты вакцинации для жителей соседних стран-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно – больницы. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет «бешенства» в отношении пандемии самой и вакцинации населения.

# Вакцинация # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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