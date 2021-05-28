«Там же наши люди». Александр Лукашенко предложил открыть пункты вакцинации для жителей соседних стран

Новости Беларуси. 28 мая в Минске обсуждали проблематику Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко – главам правительств СНГ: если у нас всё получится, считайте, что это наша общая вакцина
Новости Беларуси. 28 мая в Минске обсуждали проблематику Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко – главам правительств СНГ: если у нас всё получится, считайте, что это наша общая вакцина
Виктория Ходосок, корреспондент:
Хоть западные и украинские политики так отвратительно с нами поступают, обычные люди ни в чем не виноваты. И мы готовы им помогать с вакцинацией. План действий 28 мая озвучил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно – больницы. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет «бешенства» в отношении пандемии самой и вакцинации населения.