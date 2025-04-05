Количество жертв в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тыс. человек

Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3300, еще около пяти тысяч человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране продолжаются поисково-спасательные операции, несмотря на трудности, связанные с поврежденной инфраструктурой. 220 человек остаются пропавшими без вести. Команды спасателей, в том числе белорусских, прилагают все усилия для оказания помощи пострадавшим и поиска выживших под завалами.

Напомним, сотрудники отряда «ЗУБР» МЧС Беларуси работают в наиболее пострадавшем от землетрясения городе Мьянмы – Мандалае. Разбор завалов проводится круглосуточно в сложных условиях: температура воздуха днем превышает отметку в 40 градусов. Ко всему прочему, остается угроза афтершоков и дальнейшего обрушения построек.