Представители Минского метро – о самых загруженных станциях, Метровиче и бесконтактной оплате

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Минского метрополитена – Андрей Дроб и начальник службы движения столичной подземки – Игорь Дадалко.

Какие самые загруженные станции? Что из себя представляет летний график в Минском метрополитене? Как выглядит прототип Метровича и где он работает? Что делать, если оказался на путях в метро? Почему нельзя слушать музыку в наушниках в метро? Как правильно платить бесконтактной картой в метро? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

ТОП-3 самых загруженных станций минского метро

«Существенные изменения наши люди даже не заметят»: каким будет движение в минском метро летом?

Прототип минского Метровича работает на «синей» ветке

Что делать, если оказался на путях в метро?

Почему нельзя слушать музыку в наушниках в метро?

Как правильно платить бесконтактными картой и проездным в метро?