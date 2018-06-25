Что делать, если оказался на путях в метро?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Минского метрополитена – Андрей Дроб и начальник службы движения столичной подземки – Игорь Дадалко. Что делать, если оказался на путях в метро? Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Хотелось бы рассказать несколько моментов, которые важны будут для наших пассажиров. Свежий случай, 24 мая мальчик 13-ти лет уронил мобильный телефон на пути. Он ничего другого не придумал, как спрыгнуть за телефоном. И ему просто посчастливилось, что он обратно выбрался и остался жив.

Самая большая опасность для человека, который попал на пути метрополитена – то, что под платформой проходит контактный рельс, в котором напряжение 825 вольт. Контактный рельс заметен, он в ярко-жёлтом таком кожухе и самое страшное не то, что дотронуться до него, это не обсуждается, а даже, вообще, приближаться к нему.