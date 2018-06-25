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Что делать, если оказался на путях в метро?

25 июня 2018 11:30
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Минского метрополитена – Андрей Дроб и начальник службы движения столичной подземки – Игорь Дадалко.

Что делать, если оказался на путях в метро?

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Хотелось бы рассказать несколько моментов, которые важны будут для наших пассажиров. Свежий случай, 24 мая мальчик 13-ти лет уронил мобильный телефон на пути.

Он ничего другого не придумал, как спрыгнуть за телефоном.

И ему просто посчастливилось, что он обратно выбрался и остался жив.

Что делать, если оказался на путях в метро?-1

Самая большая опасность для человека, который попал на пути метрополитена то, что под платформой проходит контактный рельс, в котором напряжение 825 вольт. Контактный рельс заметен, он в ярко-жёлтом таком кожухе и самое страшное не то, что дотронуться до него, это не обсуждается, а даже, вообще, приближаться к нему.

Что делать, если оказался на путях в метро?-4

Поэтому если такая ситуация возникла, нужно максимально привлечь к себе внимание всеми способами, можно кричать. И тогда те, кто есть на платформе пассажиры, работники станции отреагируют и придут на помощь. Если же человек способен двигаться, если это взрослый человек, то, конечно, желательно быстро пройти в сторону по ходу движения поезда, в сторону, где расположены зеркала и расположена чёрно-белая реечка, которая видна.

Пройти туда и, опять-таки, привлекать к себе внимание.

В конце каждой платформы есть экстренная связь, которой дежурный по станции, и любой пассажир может воспользоваться, чтобы привлечь внимание. Если человек появится за этой реечкой, то машинист также будет на это реагировать. Если будет подходить поезд, то машинист будет уже оповещен, что там находится человек.

Что делать, если оказался на путях в метро?-7

Представители Минского метро – о самых загруженных станциях, Метровиче и бесконтактной оплате

# Минское метро # общество # Андрей Дроб # Игорь Дадалко # Фотофакт # общество

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