ТОП-3 самых загруженных станций минского метро

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Минского метрополитена – Андрей Дроб и начальник службы движения столичной подземки – Игорь Дадалко.

Какие самые загруженные станции?

Игорь Дадалко, начальник службы движения столичной подземки:

Вы знаете, что с помощью технических средств контролируется, то есть, мы каждого пассажира считаем. Наиболее загруженными станциями являются: на первом месте у нас – Каменная Горка, это цифра – около 60 тысяч в сутки. Затем идёт площадь Ленина, это где-то 55 тысяч, ну, и следом идёт Якуба Коласа, там около 48 тысяч.

На какой станции метро вольготнее всего дышится?

Игорь Дадалко:

Наверное, вы все знаете и пользуетесь, это – Первомайская и Купаловская. Если Каменная Горка – 60, то Первомайская – 9 тысяч. Разница ощутимая.

Представители Минского метро – о самых загруженных станциях, Метровиче и бесконтактной оплате