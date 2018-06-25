«Существенные изменения наши люди даже не заметят»: каким будет движение в минском метро летом?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Минского метрополитена – Андрей Дроб и начальник службы движения столичной подземки – Игорь Дадалко.

С сегодняшнего дня в Минском метрополитене начинается летний график. Расскажите, что он из себя представляет.

Игорь Дадалко:

Мы традиционно на летний период увеличиваем интервалы, уменьшаем, соответственно, количество поездов. Это связано с тем, что снижается пассажиропоток. Мы около 800 тысяч пассажиров в сутки перевозим, с июля эта цифра где-то на 150 тысяч уменьшается, это наш такой анализ, который мы проводим каждый год.

Такое падение происходит в июле и в августе.

В первую очередь, это связано со студентами, студентов очень много – больше 100 тысяч, это самые мобильные люди. В июне уже у них начинается сессия, они каждый день на занятия перестают ездить, а в июле уже каникулы. Это ещё и отпускники, которые в июле и в августе ходят в отпуск. Существенные изменения наши люди даже не заметят, потому что это больше касается часа пик. Если в час пик был интервал 2 минуты по одной и по второй линии, то в июле это будет по первой линии – 3 минуты утром и вечером, а по второй линии будет 3 в утренний пик и 3,5 будет вечером.

Полностью летний график движения в минском метро смотрите здесь

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