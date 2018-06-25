Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Минского метрополитена – Андрей Дроб и начальник службы движения столичной подземки – Игорь Дадалко.

Почему нельзя слушать музыку в наушниках в метро?

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Второй момент, который часто молодёжь не понимает: почему нельзя слушать музыку в наушниках в метро. Мы говорим, в первую очередь, на платформе в метро нельзя слушать музыку в наушниках. Есть жёлтая линия, за которую заходить нельзя, человек, который слушает музыку или аудиокнигу, может быть, не так собран. Он может не слышать приближающегося поезда, особенно, если он заходит за край платформы, подходит и минует жёлтую линию, может быть вполне, что поезд может его задеть и нанести травму. Бывают какие-то оповещения дежурных о каких-то экстренных ситуациях, человек может просто не услышать, не понять и быстро не среагировать.

Это может быть опасно.

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