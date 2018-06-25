Будет организовано более 30-ти масштабных мероприятий: в Минске завершается подготовка к празднованию Дня Независимости

Новости Беларуси. В Минске завершается подготовка к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что официальный старт торжествам будет дан в понедельник – 2-го июля. Во Дворце Республики пройдет праздничное собрание и концерт мастеров искусств. Главными гостями праздника, конечно, станут ветераны, офицеры, а также известные люди страны и зарубежные гости.

Главные же торжества по случаю дня независимости пройдут уже во вторник – 3-го июля. По традиции, они начнутся с парада, который запланирован на 10 часов утра возле стелы «Минск – город герой».

Павел Скалабан, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Не менее 30 масштабных площадок будет организовано в районах Минска, на которых будут организованы праздничные мероприятия. С учетом этого будет скорректирована работа общественного транспорта. Метро будет работать до часу тридцати, а работа наземного транспорта продолжится до двух часов ночи.