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Будет организовано более 30-ти масштабных мероприятий: в Минске завершается подготовка к празднованию Дня Независимости

25 июня 2018 10:16
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Новости Беларуси. В Минске завершается подготовка к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет организовано более 30-ти масштабных мероприятий: в Минске завершается подготовка к празднованию Дня Независимости-1

Планируется, что официальный старт торжествам будет дан в понедельник – 2-го июля. Во Дворце Республики пройдет праздничное собрание и концерт мастеров искусств. Главными гостями праздника, конечно, станут ветераны, офицеры, а также известные люди страны и зарубежные гости.

Будет организовано более 30-ти масштабных мероприятий: в Минске завершается подготовка к празднованию Дня Независимости-4

Главные же торжества по случаю дня независимости пройдут уже во вторник – 3-го июля. По традиции, они начнутся с парада, который запланирован на 10 часов утра возле стелы «Минск – город герой».

Будет организовано более 30-ти масштабных мероприятий: в Минске завершается подготовка к празднованию Дня Независимости-7

Павел Скалабан, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:
Не менее 30 масштабных площадок будет организовано в районах Минска, на которых будут организованы праздничные мероприятия. С учетом этого будет скорректирована работа общественного транспорта. Метро будет работать до часу тридцати, а работа наземного транспорта продолжится до двух часов ночи.

Будет организовано более 30-ти масштабных мероприятий: в Минске завершается подготовка к празднованию Дня Независимости-10

На усиленный режим несения службы уже перешли спасатели и правоохранители. Празднования пройдут во всех районах столицы. В программе: митинги-реквиемы с возложением цветов к мемориальным комплексам, показы документальных фильмов о войне в кинотеатрах города, а также спортивные состязания по футболу, волейболу, легкой атлетике и силовому экстриму.

Будет организовано более 30-ти масштабных мероприятий: в Минске завершается подготовка к празднованию Дня Независимости-13

# День Независимости-2018 # общество # Павел Скалабан # Фотофакт

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