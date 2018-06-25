Прототип минского Метровича работает на «синей» ветке

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Минского метрополитена – Андрей Дроб и начальник службы движения столичной подземки – Игорь Дадалко.

Что нового и интересного подготовило для нас метро?

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Очень важно знать, как правильно себя вести в метро, от этого зависит безопасность самого человека. Есть соответствующие правила, которые для общего пользования изложены на нашем сайте metropoliten.by. Что касается детей, Минский метрополитен придумал такого персонажа, его мы называем Метрович. Есть у нас прообраз этого человека, но мы пока не раскрываем его, когда-нибудь...

Он работает на станции метро?

Андрей Дроб:

Работает.

А на какой ветке, скажите, хотя бы? «Красной» или «синей»?

Андрей Дроб:

На «синей».

Представители Минского метро – о самых загруженных станциях, Метровиче и бесконтактной оплате