Как правильно платить бесконтактными картой и проездным в метро?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Минского метрополитена – Андрей Дроб и начальник службы движения столичной подземки – Игорь Дадалко.

С 12 числа у вас стали действовать валидаторы с оплатой проезда. Как они работают?

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Валидатор – это прибор, который считывает денежные средства с банковской карты, в частности. С февраля 2018 года добавилось две станции – площадь Якуба Коласа и Каменная Горка, где также установлены валидаторы.

Теперь эта система работает на всех станциях метро.

Хотелось бы обратить внимание всех пассажиров, что прикладывать к валидатору нужно только один платёжный документ, это одна банковская карта или это электронный проездной Минского метрополитена, или же «Минсктранса». Можно также оплатить смартфоном, который поддерживает функцию – связь с платёжными банковскими системами, этим вполне пользуются молодые люди. Это удобно и горожанам, и гостям столицы.

Представители Минского метро – о самых загруженных станциях, Метровиче и бесконтактной оплате