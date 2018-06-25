Рекорд года в Витебске: спортсмен-экстремал Александр Булавко протянул 7-тонную пожарную машину на расстояние в 10 метров

Новости Беларуси. В Витебске установлен рекорд года. Здесь пожарную машину спортсмен-экстремал протянул на расстояние в 10 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7-тонная машина покорилась спортсмену Белорусской федерации силового экстрима, участнику Чемпионатов мира, призеру и победителю ряда международных соревнований Александру Булавко. Таким образом белорусский богатырь поздравил Витебск с 1044-летием и Днем молодежи.

Александр Булавко, спортсмен Белорусской федерации силового экстрима:

Машины до 20 тонн таскаем. Руками меньше, в основном, если большие, упряжка специальная. И тянем. Мужчину всегда тянет что-то тяжелое поднять, чтобы физически развиваться.

Виктория Кужелева, специалист областного комитета БРСМ:

День города – это всегда классно, замечательно. Мы с удовольствием участвуем во всех мероприятиях. Приятно, что наши велосипедисты города Витебска сегодня собрались на этой площадке. И, конечно, хочется пожелать нашему городу процветания, чтобы он всегда радовал наших ребят.