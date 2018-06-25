Рекорд года в Витебске: спортсмен-экстремал Александр Булавко протянул 7-тонную пожарную машину на расстояние в 10 метров

Новости Беларуси. В Витебске установлен рекорд года. Здесь пожарную машину спортсмен-экстремал протянул на расстояние в 10 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске установлен рекорд года. Здесь пожарную машину спортсмен-экстремал протянул на расстояние в 10 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7-тонная машина покорилась спортсмену Белорусской федерации силового экстрима, участнику Чемпионатов мира, призеру и победителю ряда международных соревнований Александру Булавко. Таким образом белорусский богатырь поздравил Витебск с 1044-летием и Днем молодежи.
Александр Булавко, спортсмен Белорусской федерации силового экстрима:
Машины до 20 тонн таскаем. Руками меньше, в основном, если большие, упряжка специальная. И тянем. Мужчину всегда тянет что-то тяжелое поднять, чтобы физически развиваться.
Виктория Кужелева, специалист областного комитета БРСМ:
День города – это всегда классно, замечательно. Мы с удовольствием участвуем во всех мероприятиях. Приятно, что наши велосипедисты города Витебска сегодня собрались на этой площадке. И, конечно, хочется пожелать нашему городу процветания, чтобы он всегда радовал наших ребят.
Витебск все выходные отмечал день рождения. Накануне все площадки заняла молодежь. Зарядка, велопробег, шоу иллюзионистов, летний фестиваль КВН, танцевальные баталии и битва диджеев. День города – своеобразная генеральная репетиция перед «Славянским базаром» в Витебске.