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Минский метрополитен перешёл на летний режим работы

25 июня 2018 07:19
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Новости Беларуси. Минский метрополитен с 25 июня переходит на летний режим работы.

Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

На первой линии – Московской – интервал движения поездов в утренние (с 7:00 до 9:00) и вечерние (с 17:00 до 19:00) часы пик будет составлять 2 минуты 30 секунд.

На второй линии – Автозаводской – в утренние часы пик поезда будут двигаться с интервалом 3 минуты, а в вечерние часы с интервалом 3 минуты 30 секунд.

В пятницу на обеих линиях вечерние часы пик начинаются с 16:00 и завершаются в 18:30.

На минувшей неделе в Минском метрополитене объяснили, как правильно пользоваться бесконтактной оплатой проезда.

Что нужно знать пассажиру – читайте здесь.

# Минское метро # общество

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