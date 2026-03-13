Новости по тегу #Андрей Дроб

Цель тренировки – отработать действия экстренных служб и персонала метро в условиях условной чрезвычайной ситуации на подземной станции.
Если брать население всей Земли – примерно 8,3 миллиарда сегодня, то мы перевезли всю планету.
Планируется, что они начнут курсировать уже на следующей неделе.
Недавно один из руководителей «МИНСКМЕТРОСТРОЯ» принес ножницы, которыми первый секретарь ЦК КПБ Слюньков в 1984 году перерезал ленточку, когда открывалось метро.
Оно предназначено для обслуживания и ремонта поездов Зеленолужской линии метро.
В 2024 году столичной подземке уже были поставлены 28 современных вагонов. Они начали эксплуатироваться на новом участке Зеленолужской линии метро.
Здесь установлены бесстыковые рельсы, которые минимизируют тряску и шум в вагонах. Использованы травмобезопасные материалы, которые быстро монтируются и долго эксплуатируются.
Столичный метрополитен – это 36 станций и почти 45 километров железнодорожного полотна.
В новом составе сквозные проходы, широкие двери и система климат-контроля.
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