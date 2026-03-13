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Новости по тегу #Андрей Дроб

Ночные учения МЧС прошли на станции метро «Аэродромная» в Минске 
13 марта 2026 08:02

Ночные учения МЧС прошли на станции метро «Аэродромная» в Минске 

Перевезли около 9 млрд пассажиров – интересные факты о Минском метрополитене
23 января 2026 18:05

Перевезли около 9 млрд пассажиров – интересные факты о Минском метрополитене

На Автозаводской линии минского метро появятся новые поезда
24 ноября 2025 18:16

На Автозаводской линии минского метро появятся новые поезда

Что нового появилось в музее Минского метро и как поживает Метрович? Рассказал Андрей Дроб
13 ноября 2025 08:52

Что нового появилось в музее Минского метро и как поживает Метрович? Рассказал Андрей Дроб

В Минске ввели в эксплуатацию электродепо «Слуцкое»
28 октября 2025 18:10

В Минске ввели в эксплуатацию электродепо «Слуцкое»

Минский метрополитен получит 20 новых вагонов от российского производителя в 2025 году
28 марта 2025 20:41

Минский метрополитен получит 20 новых вагонов от российского производителя в 2025 году

«Ни один человек, ни один предмет не попал на путь» – Андрей Дроб об инновациях на «Зеленолужской»
18 февраля 2025 13:12

«Ни один человек, ни один предмет не попал на путь» – Андрей Дроб об инновациях на «Зеленолужской»

Минское метро за всё время работы перевезло более 8,5 млрд человек. Факты о «подземке», которых вы могли не знать
13 февраля 2025 14:10

Минское метро за всё время работы перевезло более 8,5 млрд человек. Факты о «подземке», которых вы могли не знать

В столицу прибыл второй поезд для новой линии Минского метрополитена
07 октября 2024 18:51

В столицу прибыл второй поезд для новой линии Минского метрополитена

Минскому метрополитену 40 лет! Пообщались с Андреем Дробом о достижениях подземного транспорта
29 июня 2024 13:37

Минскому метрополитену 40 лет! Пообщались с Андреем Дробом о достижениях подземного транспорта

29 июня Минскому метрополитену исполняется 40 лет
28 июня 2024 18:35

29 июня Минскому метрополитену исполняется 40 лет

Система кондиционирования и эргономичные кресла – какими будут новые поезда минского метро?
24 июня 2024 19:13

Система кондиционирования и эргономичные кресла – какими будут новые поезда минского метро?