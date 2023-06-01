Предательница идеалов либо приспособленка. Азарёнок и Петровский об Алексиевич и её разговоре с Тихановской

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости спецоперации и военную разведку. В гостях политолог Пётр Петровский и сербский снайпер, участник СВО Деян Берич.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости спецоперации и военную разведку. В гостях политолог Пётр Петровский и сербский снайпер, участник СВО Деян Берич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Одна тупая Света про другую тупую Свету. Дело в том, что Света-нобель вчера отмечала днюху, юбилей своей бессмысленной, гадкой, дурацкой, идиотской жизни. Что одна тупая бездарность, что вторая. Об этом никто и не поспорит. Если кто-то со мной хочет поспорить, то почитайте книжки Светы-нобеля, эти кирпичи, которые она выложила из себя. Я уверен, что таких людей мало. Петр, что думаете по поводу символа номенклатурного предательства, мерзости, переобувания десятки раз, пошлости, дебилизма?
Петр Петровский, политолог:
Ленин когда-то про интеллигенцию высказал, что это такое. Вот это про госпожу – шнобелевского лауреата, потому что человек – предательница идеалов. Либо приспособленка, либо дама, которая всегда ставила какие-то личные интересы выше общественных, желала просто использовать государство в своих корыстных целях. Был тренд восхвалять комсомол, партию и правительство – она это делала. Появился тренд на народные фронты, перестройку и предательство – она это сделала.
Григорий Азаренок:
Почувствовала себя свободной.
Петр Петровский:
Сама себя.
Григорий Азаренок:
Но не от премии ленинского комсомола.
Петр Петровский:
Она никому не возвратила. Тут в чем дело? Она как человек, определяющийся финансовыми потоками. Были ленинские премии, потом стали перестроечные премии, потом гранты появились. Надо восхвалять геев и лесбиянок – начали восхвалять, надо еще кого-то восхвалять – будет еще кого-то восхвалять. Но здесь самый главный момент, что ее нет как самой себя, то есть она как творец безлична. Что она транслирует? Заказчика.
Григорий Азаренок:
Причем в убогом виде.
Читайте также:
Почему ещё не состоялось контрнаступление со стороны ВСУ? Ответил представитель бригады «Дон»
Азарёнок: «У Батьки никаких красных линий нет, и красная линия – это граница Беларуси»
«У них даже ядерное оружие общее!» На каком уровне сейчас сотрудничество Беларуси и России?