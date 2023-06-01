Предательница идеалов либо приспособленка. Азарёнок и Петровский об Алексиевич и её разговоре с Тихановской

Григорий Азаренок, СТВ:

Одна тупая Света про другую тупую Свету. Дело в том, что Света-нобель вчера отмечала днюху, юбилей своей бессмысленной, гадкой, дурацкой, идиотской жизни. Что одна тупая бездарность, что вторая. Об этом никто и не поспорит. Если кто-то со мной хочет поспорить, то почитайте книжки Светы-нобеля, эти кирпичи, которые она выложила из себя. Я уверен, что таких людей мало. Петр, что думаете по поводу символа номенклатурного предательства, мерзости, переобувания десятки раз, пошлости, дебилизма?

Петр Петровский, политолог:

Ленин когда-то про интеллигенцию высказал, что это такое. Вот это про госпожу – шнобелевского лауреата, потому что человек – предательница идеалов. Либо приспособленка, либо дама, которая всегда ставила какие-то личные интересы выше общественных, желала просто использовать государство в своих корыстных целях. Был тренд восхвалять комсомол, партию и правительство – она это делала. Появился тренд на народные фронты, перестройку и предательство – она это сделала.

Григорий Азаренок:

Почувствовала себя свободной.

Петр Петровский:

Сама себя.