В Молодечно пройдёт «Неделя профессионального мастерства» для дошкольников

Новости Беларуси. Энциклопедия профессий: необычный профориентационный проект для дошкольников проходит в Молодечненском государственном колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его главная задача – просто и доступно рассказать ребятам о разных профессиях. В этот раз дошкольники отправились на экскурсию в отделение «Общественного питания». Малыши вместе с преподавателями колледжа готовили пиццу и украшали глазурью печенье. В завершение «профориентации» дегустация собственных блюд. Так ребята узнали, кто такой пекарь и чем занимается кондитер.

Ирина Карпович, заместитель директора Молодечненского государственного колледжа:

Будущие специалисты, чтобы понять, кем они хотят стать в будущем, с раннего дошкольного возраста должны иметь представление о различных профессиональных направленностях и различных профессиях и иметь не только теоретические знания, но и практические умения. Поэтому ежегодно мы проводим для дошкольного учреждения образования города Молодечно «Неделю профессионального мастерства», в течение которой выпускники дошкольного учреждения образования знакомятся с различными профессиями.