Почему лучше быть ребёнком и отчего дети плачут? Опрос маленьких белорусов

Лучше быть ребенком, потому что можно ходить в детский сад. На отпуск можно дома оставаться. Еще родители подарки дарят. Ходить в гости к брату младшему. Помогать бабушке, веселиться на детских площадках.

Потому что мама любит ребенка, покупает всякие игрушки, сладости, еще она читает ему на ночь сказку.

Не надо работать на работе.

Взрослым! Потому что мама тебя не уговаривает что-то делать, типа застели кровать. Все ты сам делаешь. Надо за собой ухаживать. Ну и за питомцами своими тоже надо ухаживать.

Почти 20 % жителей нашей страны – дети. В столице или небольшом поселке они одинаково радуются, удивляются и даже плачут.

Если их обижают или они что-то хотят, а им не разрешают. Если им больно. Если они что-то хотят сделать, а у них не получается.

Обидел, побил, не хочет что-то очень.