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Почему лучше быть ребёнком и отчего дети плачут? Опрос маленьких белорусов

01 июня 2023 18:19
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Лучше быть ребенком, потому что можно ходить в детский сад. На отпуск можно дома оставаться. Еще родители подарки дарят. Ходить в гости к брату младшему. Помогать бабушке, веселиться на детских площадках.

Почему лучше быть ребёнком и отчего дети плачут? Опрос маленьких белорусов-1

Потому что мама любит ребенка, покупает всякие игрушки, сладости, еще она читает ему на ночь сказку.

Почему лучше быть ребёнком и отчего дети плачут? Опрос маленьких белорусов-4

Не надо работать на работе.

Почему лучше быть ребёнком и отчего дети плачут? Опрос маленьких белорусов-7

Взрослым! Потому что мама тебя не уговаривает что-то делать, типа застели кровать. Все ты сам делаешь. Надо за собой ухаживать. Ну и за питомцами своими тоже надо ухаживать.

Почему лучше быть ребёнком и отчего дети плачут? Опрос маленьких белорусов-10

Почти 20 % жителей нашей страны – дети. В столице или небольшом поселке они одинаково радуются, удивляются и даже плачут.

Почему лучше быть ребёнком и отчего дети плачут? Опрос маленьких белорусов-13

Если их обижают или они что-то хотят, а им не разрешают. Если им больно. Если они что-то хотят сделать, а у них не получается.

Почему лучше быть ребёнком и отчего дети плачут? Опрос маленьких белорусов-16

Обидел, побил, не хочет что-то очень.

Почему лучше быть ребёнком и отчего дети плачут? Опрос маленьких белорусов-19

Потому в далеком 1949-м первый день лета объявили Международным днем защиты детей. Радостный праздник – напоминание взрослым, что именно мы несем за них ответственность. От угощения конфетой до защиты жизни.

Эта семейная пара воспитывает 9 приемных детей. Трогательная история из Глубокского района (подробности).

# Опрос # общество # Фотофакт

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