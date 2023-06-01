«Самые родные и долгожданные соседи». Интересные факты про аистов

Земля под белыми крыльями. Аисты, как васильки, символ Беларуси. По некоторым данным, в нашей стране до 10 % мировой популяции. По последнему учету за 2014-й год было обнаружено 22,5 тысячи гнездящихся пар. Красивые и грациозные. Испокон веков буслики селились вблизи человека и приносили с собой добрые вести, удачу и пополнение. Неспроста эти птицы открывают детскую Азбуку.

Анна Черноморец, младший научный сотрудник лаборатории орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Одна из версий еще происходит к древним германцам. Дело в том, что свадьбы чаще всего заключали летом. Как раз к моменту, когда белые аисты уже начинают миграцию и когда они снова возвращались в эти края по срокам, чаще всего к этому времени у пар, которые женились летом, могли появляться дети, поэтому древние германцы связали это с тем, что, возможно, прилетают птицы, и аист принес им детей.

Руслан Шайкин, орнитолог, директор экологического воспитания и развития:

Вот мы сейчас видим, как белый аист подает свой голос, так называемый клекот, потому что настоящего птичьего голоса у него нет. У входа в столичный зоопарк аисты прописались на постоянку. Гнездо растет на глазах. Пернатые привязаны к своим квартиркам, и, как правило, каждый год их занимает одна и та же пара. По своей природе они моногамны: семья сохраняется на долгие годы, хотя может и меняться. Обычно первым на гнездо прилетает самец. Если не дождется дамы сердца, примет в свое гнездышко другую: все ради воспроизведения потомства. Бои за суперменов, а также за жилплощадь в рядах аистов не исключение.

Анна Черноморец, младший научный сотрудник лаборатории орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Аисты вместе заботятся о потомстве. Единственное, что существует такое понятие, как выбрасывание птенцов, когда возникают проблемы либо с плохими кормовыми ресурсами, либо когда может погибнуть одна из птиц в паре, они могут выбрасывать как яйца, так и маленьких или подросших птенцов или вообще весь выводок, а так они стараются взрастить и выкормить как можно больше. А вы знали, что аисты спят на одной ноге и перелетают на зимовку в Африку со скоростью 50 км/ч? В воздушном рейсе их подстерегает немало опасностей, но они знают, как сэкономить ресурсы.

Руслан Шайкин, орнитолог, директор экологического воспитания и развития:

Когда подымаются достаточно высоко, они могут использовать восходящие пары воздуха и какое-то время просто парить, не двигаясь. Даже, как говорят специалисты, в таком состоянии птица может и подремать, то есть она летит в такой полудреме, а потом уже, когда организм немножко отдохнул, она снова включается и уже летит дальше. Внешность обманчива: аисты – еще те хищники. Знают толк в лягушках, мышах, рыбе и даже в зайчатах и гадюках, которых искусно оглушают клювом. В южном меню – огромные порции саранчи и ощутимая польза сельскому хозяйству. Наблюдать за их повадками больно интересно.