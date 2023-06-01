«Самые родные и долгожданные соседи». Интересные факты про аистов
Земля под белыми крыльями. Аисты, как васильки, символ Беларуси. По некоторым данным, в нашей стране до 10 % мировой популяции. По последнему учету за 2014-й год было обнаружено 22,5 тысячи гнездящихся пар. Красивые и грациозные. Испокон веков буслики селились вблизи человека и приносили с собой добрые вести, удачу и пополнение. Неспроста эти птицы открывают детскую Азбуку.
Анна Черноморец, младший научный сотрудник лаборатории орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Одна из версий еще происходит к древним германцам. Дело в том, что свадьбы чаще всего заключали летом. Как раз к моменту, когда белые аисты уже начинают миграцию и когда они снова возвращались в эти края по срокам, чаще всего к этому времени у пар, которые женились летом, могли появляться дети, поэтому древние германцы связали это с тем, что, возможно, прилетают птицы, и аист принес им детей.
Руслан Шайкин, орнитолог, директор экологического воспитания и развития:
Вот мы сейчас видим, как белый аист подает свой голос, так называемый клекот, потому что настоящего птичьего голоса у него нет.
У входа в столичный зоопарк аисты прописались на постоянку. Гнездо растет на глазах. Пернатые привязаны к своим квартиркам, и, как правило, каждый год их занимает одна и та же пара. По своей природе они моногамны: семья сохраняется на долгие годы, хотя может и меняться. Обычно первым на гнездо прилетает самец. Если не дождется дамы сердца, примет в свое гнездышко другую: все ради воспроизведения потомства. Бои за суперменов, а также за жилплощадь в рядах аистов не исключение.
Анна Черноморец, младший научный сотрудник лаборатории орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Аисты вместе заботятся о потомстве. Единственное, что существует такое понятие, как выбрасывание птенцов, когда возникают проблемы либо с плохими кормовыми ресурсами, либо когда может погибнуть одна из птиц в паре, они могут выбрасывать как яйца, так и маленьких или подросших птенцов или вообще весь выводок, а так они стараются взрастить и выкормить как можно больше.
А вы знали, что аисты спят на одной ноге и перелетают на зимовку в Африку со скоростью 50 км/ч? В воздушном рейсе их подстерегает немало опасностей, но они знают, как сэкономить ресурсы.
Руслан Шайкин, орнитолог, директор экологического воспитания и развития:
Когда подымаются достаточно высоко, они могут использовать восходящие пары воздуха и какое-то время просто парить, не двигаясь. Даже, как говорят специалисты, в таком состоянии птица может и подремать, то есть она летит в такой полудреме, а потом уже, когда организм немножко отдохнул, она снова включается и уже летит дальше.
Внешность обманчива: аисты – еще те хищники. Знают толк в лягушках, мышах, рыбе и даже в зайчатах и гадюках, которых искусно оглушают клювом. В южном меню – огромные порции саранчи и ощутимая польза сельскому хозяйству. Наблюдать за их повадками больно интересно.
Руслан Шайкин, орнитолог, директор экологического воспитания и развития:
В прошлом году у нас в Чижовке, в Заводском районе города Минска, жил свободно гуляющий аист. Ходил по разным местам, в том числе приходил к нам на зону отдыха «Жара», вел себя достаточно уверенно, выпрашивая у людей какую-нибудь еду, вплоть до сосисок. И даже сфотографировали наблюдатели, как он стоял возле автобуса, пытаясь чуть ли не зайти в этот автобус, якобы «мне тоже нужно ехать». Потом его забрали в центр по передержке животных «Сирин» и, как говорили специалисты, он там быстро навел порядок: выстроил свою систему, в которой он, к примеру, мог собачку загнать в свою конуру.
Сколько прекрасных историй спасения, когда люди ставили на крыло больных и раненых птиц! Это самые родные и долгожданные соседи. Аист на крыше – мир на земле.