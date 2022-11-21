Правомерна ли обида армян на ОДКБ с точки зрения устава организации?
Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.
Алена Сырова, СТВ:
Когда мы говорим о том, что страны сейчас объединяются в блоки, одиночки не выживут, очевидно, в это время. Все ищут союзника. У нас, в принципе, в ОДКБ мы плечом к плечу привыкли осознавать, что в случае чего мы друг друга поддержим. Наши военные постоянно проводят совместные учения и прочее. Как я понимаю, позиция наших армянских друзей, когда они видят угрозу, адресованную им, они рассчитывают на поддержку своих союзников. Но ее не получают в том виде, в котором им бы хотелось. Вопрос: правомерна ли их обида с точки зрения тех базовых принципов, которые заложены в тот же самый устав ОДКБ? Или же ОДКБ по запросу сейчас стала чем-то большим, а на бумаге по каким-то базовым договоренностям не соответствует? Мы просто не можем, у нас нет инструментов, чтобы вести себя так, как тем же армянам хотелось бы.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В целом в политике обижаться – это не конструктивно и проигрышно. С другой стороны, я думаю, что та ситуация, которая обсуждается, ее обсуждают в рамках того устава, который существует в ОДКБ. И предпринимаются все необходимые шаги, в том числе вы упомянули о поездке Генерального секретаря ОДКБ. Работают эксперты, вносятся конкретные предложения. А Республика Беларусь давно говорила о том, предлагала, как действовать, какие решения надо принимать. Об этом говорил глава государства.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Одна ремарка. Четкие люблю ответы. Чтобы наши коллеги армянские понимали, все, что мы сейчас делаем в рамках ОДКБ, направлено, чтобы конфликт погасить, а не разжечь. Любые резкие движения, любые резкие заявления, если бы наш Президент вел себя по-другому, Россия вела себя по-другому – это только распалит конфликт между Арменией и Азербайджаном. Наш Президент и Беларусь всегда занимали такую позицию, чтобы был мир. И вторая ремарка. Чтобы меня коллеги понимали. НАТО – серьезнейший соперник, я никогда не скажу, что не серьезнейший соперник. Самый главный. У которого пока сейчас и оружие, и миллионы долларов.
Я сказал о другом. О том, что им хочется всегда воевать чужими руками. В Украине у них получилось, чтобы там инструкторы были, наемники. Но украинцы оболванены. Воевали за их интересы с Россией. Вот что им хочется. То же самое в Европе хочется. Для чего Польшу милитаризируют? Для чего Польше 300 тысяч армия через какое-то время? Это же Польша сама не сделает, все за счет Америки. Для чего Литву хотят милитаризировать? Только для этого.
Сергей Рачков:
А для чего Тайвань нашпиговывают оружием? Для чего?
Олег Гайдукевич:
Последняя ремарка и молчу. Все начинали критиковать Китай, что Китай не нанес удар, когда туда госсекретарь Пелоси прилетела. Так это американцы и мечтали. Развязали бы войну. Им хочется, и они туда оружие поставляли дальше.
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