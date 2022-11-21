Правомерна ли обида армян на ОДКБ с точки зрения устава организации?

Алена Сырова, СТВ:

Когда мы говорим о том, что страны сейчас объединяются в блоки, одиночки не выживут, очевидно, в это время. Все ищут союзника. У нас, в принципе, в ОДКБ мы плечом к плечу привыкли осознавать, что в случае чего мы друг друга поддержим. Наши военные постоянно проводят совместные учения и прочее. Как я понимаю, позиция наших армянских друзей, когда они видят угрозу, адресованную им, они рассчитывают на поддержку своих союзников. Но ее не получают в том виде, в котором им бы хотелось. Вопрос: правомерна ли их обида с точки зрения тех базовых принципов, которые заложены в тот же самый устав ОДКБ? Или же ОДКБ по запросу сейчас стала чем-то большим, а на бумаге по каким-то базовым договоренностям не соответствует? Мы просто не можем, у нас нет инструментов, чтобы вести себя так, как тем же армянам хотелось бы.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В целом в политике обижаться – это не конструктивно и проигрышно. С другой стороны, я думаю, что та ситуация, которая обсуждается, ее обсуждают в рамках того устава, который существует в ОДКБ. И предпринимаются все необходимые шаги, в том числе вы упомянули о поездке Генерального секретаря ОДКБ. Работают эксперты, вносятся конкретные предложения. А Республика Беларусь давно говорила о том, предлагала, как действовать, какие решения надо принимать. Об этом говорил глава государства.