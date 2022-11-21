«Стая переходит другому вожаку». Что случится, если спецоперация пойдёт не по плану?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Вы знаете, где-то вы, наверное, правы. С одной стороны. Сегодня, если так посмотреть на два блока, которые мы рассматриваем. Это с одной стороны НАТО с центром силы в Вашингтоне – Соединенные Штаты. А второй блок военно-политический – это ОДКБ с центром силы в Москве, в Российской Федерации. Исходя из этого уже нетрудно понять, что судьба нашего блока, прежде всего ОДКБ, решается в ходе специальной военной операции. Если что-то пойдет не по тому плану, о котором мы выше говорили, то никто не будет находиться вместе со слабым. Это закон. Это закон политики, это закон логики, это закон жизни. Если Акела промахнулся, то мы знаем, что стая переходит другому вожаку. Поэтому неминуемо развал этого блока может произойти. С другой стороны, если все-таки специальная военная операция достигнет своих целей, которые достаточно сложные и философские, скажем так, то развала блока при этом не произойдет ни при каких обстоятельствах. Да, он ослабеет. Да, произойдут непоправимые последствия. Но при этом блок сохранит свою устойчивость.

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