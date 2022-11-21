«Микс ПАСЕ и Интерпола». Сможет ли ОДКБ стать реальным военно-политическим союзом?

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.

Айк Халатян, политический обозреватель (Армения):

К сожалению, ничего серьезного не ожидаю, что будет принято. Что касается того, что хотят, чтобы зона напряженности была и против России, с этим согласен. Но вопрос в том, кто служит инструментом создания этой напряженности. Это служит Азербайджан, являющийся союзником страны-члена НАТО Турции. Поэтому я хотел сказать, что очень многое будет зависеть для организации от того, сможет ли она стать реальным военно-политическим союзом, как, например, хотя бы, при всех минусах, НАТО. Я согласен, что НАТО тоже не идеальная организация. Но, к сожалению, ОДКБ надо расти и расти, чтобы дорасти до уровня НАТО. Или это будет такой микс ПАСЕ и Интерпола.

Будем заниматься только полицейскими функциями какими-то борьбы с преступностью. Все. И покупка оружия у России по внутрироссийским ценам. Но это нельзя будет считать военно-политическим союзом. Поэтому, мне кажется, ОДКБ сейчас на таком перепутье стоит. И Армения является одной из самых заинтересованных стран в том, чтобы ОДКБ стала реально военно-политическим союзом. Чтобы развивался силовой компонент этого союза, чтобы страны-члены, входящие в организацию, были уверены, что ни у кого в мыслях не будет такой мысли напасть на страну-член ОДКБ. Будучи уверенным, что другие страны организации не будут вместо помощи искать поводы, как бы не оказать помощь.