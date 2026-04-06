Трамп заявил, что американцы вернутся домой из Ирана

Лидер США Дональд Трамп заявил, что американцы не хотят войны с Ираном и выступают за возвращение войск домой, несмотря на его жесткие заявления ранее. Об этом пишет Reuters.

«Если бы у меня был выбор, что бы я хотел сделать? Забрать нефть. К сожалению, американский народ хочет, чтобы мы вернулись домой», – заявил он.

Он также ранее допускал удары по инфраструктуре Ирана в случае отказа открыть Ормузский пролив. На фоне обострения Россия выступает за скорейшее снижение напряженности.

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