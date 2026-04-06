С йогуртом проблемы не было! В МАРТ разъяснили ситуацию по ассортименту в магазинах
Мировой продовольственный кризис. Как логистические блокировки в Ормузском проливе и геополитические рокировки скажутся на насыщении рынков? Что в планах Беларуси на урожай? И почему от внешней конъюнктуры зависят цены? На площадке ток-шоу «По существу» разгорелись дискуссии об аппетитах завтрашнего дня. В студии – самые компетентные эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
Мы видим, что сейчас волна спроса на наше продовольствие. Мы понимаем, уже сделали выводы из предыдущих моментов. С вашей стороны что будет сделано, чтобы не допустить подобных спекуляций, чтобы они не отразились на белорусском покупателе?
Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Стоит констатировать, что спекуляции в принципе нет. И у нас внутренний рынок на сегодня практически стабилен. Да, есть какие-то колебания, но это где-то связано и с производителем, который переориентируется с учетом конъюнктуры рынка, так и с насыщением продуктами питания, которое мы уже с вами по привычке видим в любом магазине, независимо, где он находится, в крупном городе, в столице или же в сельской местности.
Кирилл Казаков, СТВ:
Йогурт пропал – и это трагедия.
Светлана Короткевич:
Мы разбирались с этим моментом, потому что тоже читаем, TikTok смотрим, анализируем ситуации и принимаем те или иные действия в рамках своих функций.
С йогуртом, по сути, проблемы не было. Да, наверное, неделя была переориентации непосредственно производителя на новый вид продукции, но, по сути, один потребитель заметил, но раздул эту ситуацию настолько глобально…
Гриц: Беларусь сегодня является донором продовольственной безопасности в мире.