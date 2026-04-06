С йогуртом проблемы не было! В МАРТ разъяснили ситуацию по ассортименту в магазинах

Мировой продовольственный кризис. Как логистические блокировки в Ормузском проливе и геополитические рокировки скажутся на насыщении рынков? Что в планах Беларуси на урожай? И почему от внешней конъюнктуры зависят цены? На площадке ток-шоу «По существу» разгорелись дискуссии об аппетитах завтрашнего дня. В студии – самые компетентные эксперты. Алена Сырова, СТВ:

Мы видим, что сейчас волна спроса на наше продовольствие. Мы понимаем, уже сделали выводы из предыдущих моментов. С вашей стороны что будет сделано, чтобы не допустить подобных спекуляций, чтобы они не отразились на белорусском покупателе?

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Стоит констатировать, что спекуляции в принципе нет. И у нас внутренний рынок на сегодня практически стабилен. Да, есть какие-то колебания, но это где-то связано и с производителем, который переориентируется с учетом конъюнктуры рынка, так и с насыщением продуктами питания, которое мы уже с вами по привычке видим в любом магазине, независимо, где он находится, в крупном городе, в столице или же в сельской местности.