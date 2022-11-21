«Мы не можем быть на периферии». Священнослужители обсудили глобальные проблемы мира на встрече в Минске

Новости Беларуси. О защите ценностей и духовной мобилизации говорили сегодня, 21 ноября, в Минске. Встреча приурочена к проведению Белорусских Рождественских чтений. Они начнут работу 25 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые форум посвящен не историческим событиям прошлого, а современным глобальным проблемам. В условиях давления извне православная церковь призывает белорусов духовно мобилизоваться и быть готовыми защищать свои ценности.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-Памятника в честь Всех Святых: Мы попытаемся на этих рождественских чтениях правильно определить проблему и назвать не только все своими именами, но, может быть, и нащупать путь того, как совместно, вместе выходить и находить решения. Как выйти из настоящих, серьезных, глобальных проблем, в которых мы не можем быть на периферии.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Важно сделать духовный выбор, то есть выбор, который основывается на духовных законах, на видении Бога, на творении святых отцов, то, что является фундаментом устойчивой жизни каждого человека и всего мира.

Ряд мероприятий форума пройдет в смешанном формате: очно и онлайн. Традиционно участниками чтений станут священнослужители, представители министерств, ученые, преподаватели и студенты воскресных школ.