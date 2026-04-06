Геополитическая группа «Евразия» сверила часы перед 152-й Ассамблеей МПС

Геополитическая группа «Евразия» сверила часы перед 152-й Ассамблеей Межпарламентского союза, которая пройдет с 16 по 19 апреля в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается участие парламентариев из более чем 100 государств.

В большой политике важна согласованность действий. И Беларусь, следуя по мирному пути, этого правила придерживается. Тем более что со странами-партнерами мы смотрим в одном направлении.

Нынешняя подготовка опирается на решения, принятые в ходе предыдущей Ассамблеи МПС, которая проходила в октябре 2025 года в Женеве. Переход площадки в Стамбул подчеркивает расширение географии межпарламентского диалога и возрастающую роль восточных партнеров в формировании мировой политики. Вклад Беларуси в эту работу значительный – страна активно выступает за укрепление межпарламентского диалога и сотрудничества.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы выступаем на большинстве комитетов. И в приоритете у нас, конечно, комиссия по международному миру и безопасности, потому что нас волнует ситуация в нашем регионе. Мы также обращаем внимание на устойчивое развитие, потому что это экономическая тематика. Здесь мы, конечно постоянно привлекаем внимание наших коллег к незаконности, несправедливости экономического давления на Республику Беларусь и на другие страны мира.

Группы высокого уровня по противодействию терроризму и насильственному экстремизму, где мы также очень активно работаем, потому что сегодня уже даже на государственном уровне используется терроризм против отдельных государств, что, конечно же, неприемлемо и недопустимо.

На полях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза будет рассмотрен один из важнейших кадровых вопросов – избрание Генерального Секретаря Межпарламентского союза.