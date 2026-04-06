Лукашенко – откровенно о роли России, планах США и ситуации с Ираном. Как прошла встреча с генсеком ОДКБ?

Начинаем сегодня с мушкетерского принципа в организации безопасности. Только плечом к плечу, только один за всех и все за одного, только так и никак иначе возможно выстоять в современном взрывоопасном мире со всеми его вызовами и угрозами. И именно такие принципы лежат в основе Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об эффективности ОДКБ 6 апреля шла речь на встрече Александра Лукашенко с генеральным секретарем Организации Таалатбеком Масадыковым. В этом контексте, конечно, прозвучал анализ мировой повестки. В топе новостей события в Иране. И ОДКБ нужно делать соответствующие выводы из того, что происходит в этом регионе, уверен наш Президент. Отдельно глава государства остановился на персоне Дональда Трампа. Благодаря ему, как подчеркнул белорусский лидер, сегодня абсолютно обнажена позиция США и Запада по многим вопросам международной повестки. И эти обстоятельства тоже необходимо учитывать, формируя стратегию нашей коллективной безопасности. Как и тотальную милитаризацию коллективного Запада. Хотя последние заявления касательно перспектив блока НАТО указывают на то, что эта самая коллективность под большим вопросом. Итак, мировая тема номер один в репортаже нашего политического обозревателя Евгения Пустового. Тема безопасности – снова в центре внимания Президента. Сегодня в повестке Организация Договора о коллективной безопасности. В рабочем кабинете Первого генеральный секретарь Организации. В этой должности он с первого дня этого года. Дипломат, политик, специалист в области безопасности. Разносторонний профессиональный бэкграунд. Наш человек, как обычно, в таких случаях говорит Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас приветствую на белорусской земле. Вы не первый раз в Минске. Тематика вам известна. Вы ее хорошо знаете. И не только исходя из своего жизненного опыта, а у вас он колоссальный. Я еще раз посмотрел вашу биографию. Вы работали и в международных организациях, и в структурах ООН, были заместителем руководителя аппарата ОДКБ. Тема хорошо известна. Вы знаете, что мы вашу кандидатуру однозначно поддержали, белорусская сторона. Мы прекрасно понимаем: вы человек опытный, знаете постсоветское пространство, но вы хорошо знаете и Запад. Руководителем были социалистической партии. Не чужой нам человек. Мы от этого не отталкиваемся. Прекрасно понимаем, что от идей социализма и соцпартии отойти будет очень сложно, да и не нужно, как показывает современность. Очень надеюсь, что и идеологически, и организационно, и исходя из вашего опыта, вы наш человек, который может руководить аппаратом ОДКБ и здорово нам подсказывать и помогать по основным направлениям деятельности ОДКБ. Эта встречая куда шире, через представление нового генсека главе государства. Обсуждение совместных планов, целей, задач. В этом году в порядке очередности Россия председательствует в ОДКБ. Но традиционно Беларусь – постоянный активный участник этой интеграции по безопасности. Минская конференция высокого представительства стала неотъемлемой частью диалога о мире. «Кухней» стабильности для международного климата.

Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь ОДКБ:

Будет проводиться международная конференция по линии секретарей Совета безопасности в мае этого года, далее в сентябре – октябре на полях международной конференции по обеспечению безопасности Центральной Азии и Афганистана – она пройдет в Москве. И будет также минская конференция традиционная, которая набирает очень большие обороты и получает много позитивных откликов в мире. Не только в наших странах, но и дальше. Беларусь – страна-основательница ООН. Идеальную площадку для поиска миролюбия девальвировали. Мечи так и не перековали на орала. А после развала Варшавского договора и добровольного отказа Беларуси от мощных ядерных сил сдерживания североатлантические пики по-прежнему остались направленными на восток. Поэтому закономерной реакцией стало создание организации – этакой фортеции для нашего пространства – ОДКБ. У ее истоков тоже стояла Беларусь. А формулу работы предложил наш Президент. Зональную ответственность. «Защищаться нам придется вместе». О чем говорил Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ?

Немаленькому Казахстану во время беспорядков помогли всей Организацией. Белорусские миротворцы выполнили все поставленные задачи, и их встречали подобающим образом. Страшно представить, что произошло бы и со страной, и с регионом. Может, кто-то так пытается подобраться к Китаю? Но, как оказалось, нащупывая ахиллесову пяту Поднебесной, увязли на Ближнем Востоке. Минск по-прежнему дает самый разумный мирный совет. Лукашенко: нет той страны, которая могла бы победить Иран. Читайте здесь. Кстати, ОДКБ – единственная сила в регионе, которая сдерживает угрозы, а не занимается эскалацией и милитаризацией Евразии. Потенциал и линию поведения нашей организации оценили самые авторитетные интеграции континента. Задачи этого года – выполнение дорожных карт. Генсек ОДКБ поделился планами и ключевыми целями в развитии военного сотрудничества. Исходя из политической прагматики – все предсказуемо. Хотя сейчас хватает и эпатажности. Но там, где опасаются разбрасывать бомбы, сеют вирусы несогласия. Пространство ОДКБ — – перекресток геополитических интересов. Поэтому Президент настраивает на очень аккуратную работу со всеми участниками Организации. Ереван пока свое членство поставил на паузу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией. Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в Организации. Думаю, для начала вы бы могли встретиться с руководством Армении, особенно сейчас, в острый электоральный период, когда руководство Армении будет честно и откровенно говорить о ситуации, в том числе и на треке ОДКБ. Если бы вы побывали там и поговорили и с премьер-министром, и с Президентом, с секретарем Совета безопасности Армении, узнали их позицию на будущее, было бы неплохо. Надо быть очень корректными. Поведение европейских политиков можно назвать рецидивом геополитической депрессии. Германия численность Бундесвера увеличивает до 90 тысяч военнослужащих и усиливает 64 тысячами резервистов. А Варшава собирается увеличить численности армии до 300-400 тысяч человек, десятая часть контингента будет расположена на границе с Беларусью.