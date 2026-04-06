В Нидерландах дизель для речных судов подорожал почти вдвое

Конфликт на Ближнем Востоке наносит Европе еще один удар. В Нидерландах, где находится крупнейший порт в Европе, дизель для речных судов за несколько недель подорожал почти вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно через логистический узел в Роттердаме ЕС получает значительную часть импортируемых нефтепродуктов. Поэтому перебои судоходства вдвойне могут ударить по топливному рынку ЕС.