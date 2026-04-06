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В Нидерландах дизель для речных судов подорожал почти вдвое

06 апреля 2026 17:46
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Конфликт на Ближнем Востоке наносит Европе еще один удар. В Нидерландах, где находится крупнейший порт в Европе, дизель для речных судов за несколько недель подорожал почти вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно через логистический узел в Роттердаме ЕС получает значительную часть импортируемых нефтепродуктов. Поэтому перебои судоходства вдвойне могут ударить по топливному рынку ЕС.

В Нидерландах дизель для речных судов подорожал почти вдвое-2

Так, стоимость литра дизеля в Нидерландах выросла с 60 центов до 1 евро. В ближайшее время цена может достичь уровня энергетического кризиса 2022 года, то есть 1,2 евро за литр. Заправка одного судна теперь обходится перевозчикам значительно дороже. В отдельных случаях расходы выросли более чем на 7 тысяч евро по сравнению с прошлым месяцем.

Судовладельцы вынуждены экономить. Они снижают скорость, меняют маршруты с учетом течений и оптимизируют загрузку. Однако подобных мер мало, в конечном счете все дополнительные издержки лягут на плечи потребителей. Ситуация с топливом в Европе продолжает ухудшаться. В Нидерландах средняя цена бензина уже превышает 2,5 евро за литр. Стоимость дизеля достигла рекордных 2,79 евро. Эксперты не исключают дальнейшего роста.

Европа оказалась на пороге сильнейшего в истории кризиса.

# Международная политика

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