Как болельщик болельщику. Глава Удмуртии напомнил во Дворце Независимости важную дату в истории белорусского спорта
Новости Беларуси. 21 ноября во Дворце Независимости говорили о новых совместных проектах с Россией. Президент встретился с главой Удмуртской Республики. Делегация этого региона с визитом в нашей стране. Ключевая тема – импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент отметил предельную искренность встречи. Глава российского региона разбавил ее неформальными ремарками. Он, как и Александр Лукашенко, увлекается спортом. Поэтому вспомнил знаковую футбольную дату.
Александр Бречалов, глава Удмуртии (Россия):
Очень важно помнить и знать историю, зачастую от этого начинаются все беды, когда мы что-то забываем. Позволю себе неформальное начало, но поскольку я болельщик и спортсмен и вы, в общем-то, к спорту особенно относитесь – 40 лет победы «Динамо-Минск», если я не ошибаюсь, в чемпионате Советского Союза.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, футбольной команды.
– Да, футбольной команды. Почему для меня это важно?
– Потому что чемпионат мира начался.
– Честно говоря, нет, я думал, вот бы в этот день «Динамо-Минск» сыграло со «Спартаком». И это было бы очень символично. Я просто к тому, что это было время единства и единения большой страны, где невозможно было сказать, кто выиграет. Это было потрясающе.
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