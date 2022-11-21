Как болельщик болельщику. Глава Удмуртии напомнил во Дворце Независимости важную дату в истории белорусского спорта

Новости Беларуси. 21 ноября во Дворце Независимости говорили о новых совместных проектах с Россией. Президент встретился с главой Удмуртской Республики. Делегация этого региона с визитом в нашей стране. Ключевая тема – импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил предельную искренность встречи. Глава российского региона разбавил ее неформальными ремарками. Он, как и Александр Лукашенко, увлекается спортом. Поэтому вспомнил знаковую футбольную дату.