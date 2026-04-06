Готов ли белорусский зритель к дресс-коду в театрах? Ответил Муковозчик

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Министр культуры Руслан Чернецкий заговорил о дресс-коде для посещения театров. По его мнению, это прежде всего уважение к труду большого коллектива. Мы идею поддерживаем, а вы?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Конечно! Я бы с удовольствием сначала увидел афишу типа: «Петя и волк, музыкальная сказка, обязателен дресс-код Black Tie». А затем и пришедших туда зрителей: мужчины в черных галстуках, в смокингах и без часов, чтоб вы знали!

И женщины: коктейльное платье (ну, то, на которое можно в буфете незаметно пролить шампань), закрытые туфли на каблуке (а не угги, даже нынешней морозной зимой) и «спрятанное декольте под палантином».

И не спрашивайте меня, чем палантин отличается от шарфа и зачем вообще декольте, если его нужно прятать.

Я так скажу: конечно, ходить в театр в спортивках или сапогах – дурной тон. С другой стороны, ведь и в ресторан, идучи на ужин, надо бы купальник сменить, даже если у вас «все включено» – в Хургаде или в Паттайе. Но наши – ничего! – ходят. Голодные потому что. До культуры в том числе. Читайте здесь.