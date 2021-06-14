Правда ли, что раньше студенты лучше знали историю? Мнение кандидата исторических наук

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Виктор Иванович, почему люди наши ведутся, ну неужели так плохо историю знают?

Виктор Ермолович, доцент кафедры международного экономического права БГЭУ, кандидат исторических наук:

Во-первых, в последнее время у нас проблема с преподаванием истории. Я работаю со студентами, и не худшими студентами лучших вузов страны. И я заметил тенденцию, что знания весьма упали. В советское время, 40 лет назад, когда я еще был школьником и студентом, посредственные студенты знали многие вещи лучше, чем сейчас отличники знают. И это надо учитывать, эти нюансы. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Может, учебники хуже стали? Может, написаны были не в те годы, может, не теми людьми? Виктор Ермолович:

Это тоже имеет место, хотя я вам скажу, что есть еще один аспект. Вы не забывайте, что еще мое поколение – это были внуки участников войны, раны еще кровоточили. В каждой семье была память о дедушке, об отце, о брате, который погиб. И она передавалась. В последнее время, надо сказать, эти вопросы у нас… весьма и весьма.