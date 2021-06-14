Правда ли, что раньше студенты лучше знали историю? Мнение кандидата исторических наук
Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Виктор Иванович, почему люди наши ведутся, ну неужели так плохо историю знают?
Виктор Ермолович, доцент кафедры международного экономического права БГЭУ, кандидат исторических наук:
Во-первых, в последнее время у нас проблема с преподаванием истории. Я работаю со студентами, и не худшими студентами лучших вузов страны. И я заметил тенденцию, что знания весьма упали. В советское время, 40 лет назад, когда я еще был школьником и студентом, посредственные студенты знали многие вещи лучше, чем сейчас отличники знают. И это надо учитывать, эти нюансы.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Может, учебники хуже стали? Может, написаны были не в те годы, может, не теми людьми?
Виктор Ермолович:
Это тоже имеет место, хотя я вам скажу, что есть еще один аспект. Вы не забывайте, что еще мое поколение – это были внуки участников войны, раны еще кровоточили. В каждой семье была память о дедушке, об отце, о брате, который погиб. И она передавалась. В последнее время, надо сказать, эти вопросы у нас… весьма и весьма.
Алена Сырова:
Понятно, что поколения уже поменялись, но я сейчас попрошу наших режиссеров продемонстрировать кадры, которые были опубликованы в TikTok не так давно. Случай в Витебске, в кадре будет подросток 12 лет.
Виктор Ермолович:
Не в поколениях вопрос, а вопрос в культуре и воспитании.
Смотрите в видеоматериале.
Алена Сырова:
Что можно сказать о воспитании?
Кирилл Казаков:
Молодой парень идет и плюет (просто ради того, чтобы получить так называемый хайп в TikTok) на могилы советских солдат. В центре Витебска. После этого каким-то образом разразился скандал, витебские десантники взяли его на поруки, но почему?
Алена Сырова:
Валентина Васильевна, чего не хватает нашему образованию? Может, какие-то выводы уже сделаны с учетом тех событий, которые произошли и в августе, и в целом?
Валентина Гинчук, директор Национального института образования Беларуси:
Если говорить, почему у нас эти вопросы так долго не поднимались, начнем с этого. Мне кажется, что тот факт, что белорусский народ потерял каждого третьего в годы Великой Отечественной войны, давал нам надежду на то, что иммунитет к нацизму, к политике геноцида выработан полностью. Но, как показывает практика, наверное, без дополнительных каких-то мер все-таки решить проблему не получится. Что касается изучения истории Великой Отечественной войны в средней школе. Она изучается у нас в четвертом, девятом и одиннадцатом классах. В четвертом классе на уровне рассказов, в девятом и в одиннадцатом классах – на уровне системного изучения. Причем количество часов на изучение данной темы соизмеримо с количеством часов, которое было в советской школе.
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