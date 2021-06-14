«Сразу наворачиваются слёзы, щемит сердце». Какие чувства испытали жители Орши в «Поезде Победы»?

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Прямое включение из Орши. У нас мероприятие сейчас походит в Беларуси. Сейчас Виктор Пралич (витебский корреспондент) просто покажет ту историю.

Виктор Пралич, корреспондент СТВ:

«Поезд Победы» 14 июня прибыл на первый путь железнодорожного вокзала Орши. Районный центр стал второй точкой маршрута после столицы. В девяти вагонах размещена вся история Великой Отечественной войны: от первого выстрела в Брестской крепости до салюта Победы. Мы спросили у оршанцев, что они думают после посещения музея и какие впечатления у них остались.

Меня поразил концлагерь. Я хочу сказать, что я сама родилась в Германии, у меня мама была угнана, но она была у Бауэра, не пришлось ей быть в концлагере. По ее рассказам, сообщениям, было очень много зверств по отношению к нашему населению. Тем более, что из нашего населенного пункта Горецкого района было много угнано молодежи. И особенно смотрела вагон, где концлагеря. Увидишь всю ту обувь детскую, одежду, сразу наворачиваются слезы, щемит сердце. Потому что такое пережить детям и погибнуть... это нечеловеческое отношение. Если бы эти люди были сейчас живы, каждый бы из нас, конечно, подписался бы под тем указом, который должен был привести их к особому приговору.

Это ужасно, понимаете? За это надо отвечать, отвечать по закону. Но только это поздно уже. Поздно. Я считаю, что мы все должны как можно сохранять этот мир, радоваться этой жизни – у нас все есть, мы не голодные, не холодные. Поэтому надо, как это говорят, – за Беларусь. Как сказал Владимир Короткевич (наш писатель, оршанец), «любіце гэту зямлю аддана і да канца». Потому что иной нет и не будет.

Мы слышали от наших дедов и прадедов о геноциде, происходившем в те времена. И считаем, что геноцид в любом его проявлении – это очень плохо, и этот вопрос должен решаться сейчас, чтобы наша молодежь не повторяла те же самые ошибки, которые были в те времена.