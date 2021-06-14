Игорь Марзалюк: «История – это всегда моральный выбор. Вы можете обозначать себя так, как вам угодно»

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Еще один момент. Если мы говорим о том, что мы сейчас делаем. Я сам автор пособия, которое собираюсь передать к концу недели, посвященное исторической символике Беларуси. Это учебное пособие будет о символике на всех этапах развития государственности на территории страны, в том числе и в XX столетии. Нам не нужно ничего придумывать, врать. Как раз лжи, диффамации и фейков очень много с той стороны. Вообще, история – это всегда моральный выбор. Вы можете обозначать себя так, как вам угодно, но должны знать, что стоит за тем или другим символом, какие вещи кроются. Самое отвратительное, что я увидел, во-первых, вопиющую неграмотность в этом вопросе, особенно, что касается использования коллаборационистами.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На это же ставка и делалась – невежество.
Игорь Марзалюк:
Невежество профессиональных историков, я сейчас очень больно скажу. Когда ты узкий специалист по XIII, XV или XIX веку и подписываешься под каким-нибудь обращением, заявляешь, что это «спрадвечны сімвал», под которым никто никогда никого не уничтожал, то это как минимум стыдно, потому что, прежде чем подписываться, как профессионал ты должен знать, под чем ты подписываешься. Сегодня не обязательно бежать в архивы. Допустим, есть опубликованный Национальным архивом Республики Беларусь толстенный сборник документов, посвященный операции «Корморан», в которой участвовали все подразделения Белорусской краевой обороны. Они реально вместе с 13-м Белорусским батальоном СД принимали участие в пацификации в районе озера Палик, Борисовско-Бегомльская зона и все остальное. Есть вещи, которые невозможно вычеркнуть, – преступление против своего народа. Самое отвратительное, что в расовой войне (нацистской) против белорусского народа, самую грязную работу выполняли коллаборационисты, в том числе люди одной с нами национальности. Про эту отвратительную вещь нужно говорить.
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