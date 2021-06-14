Игорь Марзалюк: «История – это всегда моральный выбор. Вы можете обозначать себя так, как вам угодно»

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Еще один момент. Если мы говорим о том, что мы сейчас делаем. Я сам автор пособия, которое собираюсь передать к концу недели, посвященное исторической символике Беларуси. Это учебное пособие будет о символике на всех этапах развития государственности на территории страны, в том числе и в XX столетии. Нам не нужно ничего придумывать, врать. Как раз лжи, диффамации и фейков очень много с той стороны. Вообще, история – это всегда моральный выбор. Вы можете обозначать себя так, как вам угодно, но должны знать, что стоит за тем или другим символом, какие вещи кроются. Самое отвратительное, что я увидел, во-первых, вопиющую неграмотность в этом вопросе, особенно, что касается использования коллаборационистами.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На это же ставка и делалась – невежество.