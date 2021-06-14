Игорь Марзалюк: у нас не было принято акцентировать внимание на собственной коллаборации, на белорусских националистах

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На Украине, например, запрещен советский герб, запрещены советские символы, но это демократия. В Литве тоже.

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Во-первых, если уже быть предельно честным и откровенным, у нас не было принято акцентировать внимание, в том числе и в учебниках, и в историографии, на собственной коллаборации, на белорусских националистах. Не было принято акцентировать внимание на каких-то сюжетах. Это абсолютно неправильно, потому что когда мы создаем фигуру молчания, создается образ, что там что-то прекрасное и замечательное.

С той стороны была очень четко выраженная концепция своей исторической политики, толстенные номера того же самого «ARCHE» были посвящены исторической политике, реальной и той, которую необходимо создавать, поэтому есть альтернативная точка зрения, в которой главный удар наносится по Великой Отечественной войне, которая не является Великой Отечественной войной с их точки зрения. Это гражданская война одной части белорусского народа против другой, советско-германский конфликт.