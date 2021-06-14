Александр Лукашенко: а почему бы летом студентов не привлечь – натренировать хотя бы стрелковым оружием пользоваться?

Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе. Эта рабочая поездка стала логичным продолжением недавней встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда, принимая с докладом главу военно-промышленного комплекса, Александр Лукашенко заявил о необходимости локализовать производство боеприпасов. Производственно-технический кластер «Устье» – один из самых закрытых объектов. Здесь разрабатывают, модернизируют, производят и тестируют оружие разных типов и классов.

Новое для кластера направление – модернизация противотанковых и авиационных управляемых ракет. Этим раньше не занимались, а сегодня уже готовы показать главе государства первые наработки. И Президент сразу повышает планку: закольцевать цикл нужно так, чтобы выпускать все – и внешнюю оболочку ракеты, и компоненты системы управления и наведения. Локализация производства – основная задача для всего военпрома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Локализацию надо здесь разворачивать, и это самое главное. Даже не новые виды, а именно локализация. Это важнейший вопрос – локализация, и особенно электронику всю эту надо делать. Надо свое делать основное. Я же недавно говорил, почему я уцепился за боеприпасы и стрелковое оружие. Ну, ты военный человек, понимаешь. Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать – мир одурел вообще, война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог, у нас. Территориальную оборону создали, ее надо вооружать. Поэтому вот в чем был смысл, чтобы мы создали производство боеприпасов. Автомат купим, он будет, у нас море, тысячи этого автоматического оружия. А боеприпасы – расходный материал, его надо иметь. Должно быть это рассредоточено по всей стране. Время «Ч» – оружие разобрали, территориальная оборона вооружена. Я же внес предложение. У нас же сейчас, наверное, четверть только служит мужиков. Там девчонок вообще мало. А почему летом студентов и прочих не привлечь – натренировать хотя бы стрелковым оружием пользоваться? Собрать, разобрать этот автомат, стрельнуть, чтобы ты умел им пользоваться. Чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя.

На вооружение нашей армии с оршанского кластера уже поставляются белорусские новинки и модификации стрелкового оружия. Современные образцы собственного производства сегодня продемонстрировали Президенту. Многие из них оптимизированы по характеристикам и функционально не уступают зарубежным аналогам.