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Александр Лукашенко: а почему бы летом студентов не привлечь – натренировать хотя бы стрелковым оружием пользоваться?

14 июня 2021 18:23
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Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе. Эта рабочая поездка стала логичным продолжением недавней встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда, принимая с докладом главу военно-промышленного комплекса, Александр Лукашенко заявил о необходимости локализовать производство боеприпасов. 

Производственно-технический кластер «Устье» – один из самых закрытых объектов. Здесь разрабатывают, модернизируют, производят и тестируют оружие разных типов и классов.

Александр Лукашенко: а почему бы летом студентов не привлечь – натренировать хотя бы стрелковым оружием пользоваться?-1

Новое для кластера направление – модернизация противотанковых и авиационных управляемых ракет. Этим раньше не занимались, а сегодня уже готовы показать главе государства первые наработки. И Президент сразу повышает планку: закольцевать цикл нужно так, чтобы выпускать все и внешнюю оболочку ракеты, и компоненты системы управления и наведения. Локализация производства основная задача для всего военпрома.

Александр Лукашенко: а почему бы летом студентов не привлечь – натренировать хотя бы стрелковым оружием пользоваться?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Локализацию надо здесь разворачивать, и это самое главное. Даже не новые виды, а именно локализация. Это важнейший вопрос локализация, и особенно электронику всю эту надо делать. Надо свое делать основное. Я же недавно говорил, почему я уцепился за боеприпасы и стрелковое оружие. Ну, ты военный человек, понимаешь. Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать – мир одурел вообще, война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог, у нас.

Территориальную оборону создали, ее надо вооружать. Поэтому вот в чем был смысл, чтобы мы создали производство боеприпасов. Автомат купим, он будет, у нас море, тысячи этого автоматического оружия. А боеприпасы расходный материал, его надо иметь. Должно быть это рассредоточено по всей стране. Время «Ч» оружие разобрали, территориальная оборона вооружена. Я же внес предложение. У нас же сейчас, наверное, четверть только служит мужиков. Там девчонок вообще мало. А почему летом студентов и прочих не привлечь натренировать хотя бы стрелковым оружием пользоваться? Собрать, разобрать этот автомат, стрельнуть, чтобы ты умел им пользоваться. Чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя.

Александр Лукашенко: а почему бы летом студентов не привлечь – натренировать хотя бы стрелковым оружием пользоваться?-7

На вооружение нашей армии с оршанского кластера уже поставляются белорусские новинки и модификации стрелкового оружия. Современные образцы собственного производства сегодня продемонстрировали Президенту. Многие из них оптимизированы по характеристикам и функционально не уступают зарубежным аналогам.

Александр Лукашенко: а почему бы летом студентов не привлечь – натренировать хотя бы стрелковым оружием пользоваться?-10

Исключительно белорусского производства точная снайперская винтовка, в народе называется болтовик. Мы пошли по принципу, чтобы у нас были винтовки всех калибров. Дальность до 1 200 метров. Эффективная дальность поражения до 700 метров.

Кроме снайперских винтовок, на выставочных столах пулеметы, пистолеты, автоматы для спецподразделений, оптика и даже противотанковая ракета «Штурм». Благодаря защищенному каналу управления сбить ее, уверяют эксперты, практически невозможно.

# Оружие и боеприпасы # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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