«Поверь в себя, добейся успеха». Как правильно выбрать тренинг и не попасть на удочку мошенников?

Бизнес на нервах. Нередко наряду с профессиональными психологами свои услуги предлагают и псевдоврачеватели душ, которые выманивают немалые деньги за непрофессиональные консультации. О том, почему иногда такая помощь оборачивается финансовым крахом и как отличить настоящего специалиста от мошенника, поговорили в ток-шоу «Точки над i». В таком обилии легко заблудиться Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сейчас очень много марафонов, тренингов, вебинаров – просто какое-то засилье. Всему тебя хотят научить – не только физическому здоровью, но и психическому: поверь в себя, добейся успеха, счастливое счастье. Елена, как не заблудиться вообще в этом изобилии предлагаемых тренингов и вебинаров и нужно ли их проходить?

Елена Пертель, магистр психологических наук, кризисный психолог, специалист в области тревожных расстройств:

На самом деле, сложный вопрос, как не заблудиться. Потому что, скорее всего, заблудиться легко в таком обилии. Надо остановиться и вместо того, чтобы бежать туда, куда бежит толпа, разобраться, что ты хочешь. Разбогатеешь и найдешь принца на белом коне Наталья Надольская:

Объясните мне по-другому, почему так внушаемы люди, которые приходят в многочисленном количестве на встречи со своими коучами? Их же там тысячи. Собирают стадионы, им верят. Это Кашпировскии нашего нового времени? На что ведутся люди? Что это такое?

Елена Пертель:

На быстрый результат. Психотерапия – это работа, притом не только психолога. Это совместная работа, работает и клиент. Я такой строгий психолог, даю домашние задания. На самом деле, очень много техник, упражнений и так далее. Я шучу, конечно, по поводу строгого. Но это работа и труд. Если человек хочет достигнуть результата – это сотрудничество. Что касается вебинаров: они обещают, что за один-три месяца ты пройдешь быструю психотерапию, решишь все свои вопросы, срочно разбогатеешь, найдешь принца на белом коне и все мечты осуществятся. У нас действительно специфика нервной системы и нашей психики такова, что мы верим в чудеса. Это такой древний механизм, когда нам нужно было объяснить, что происходит в окружающей среде. Это мистическое мышление у нас в ДНК, поэтому действительно это срабатывает. «Страдают люди, которые легко внушаемы» Наталья Надольская:

Почему, на ваш взгляд, инфоцыган называют хорошими психологами? На какие точки они давят, что им верят и у них столько, можно сказать, адептов?