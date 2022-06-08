«Поверь в себя, добейся успеха». Как правильно выбрать тренинг и не попасть на удочку мошенников?
Бизнес на нервах. Нередко наряду с профессиональными психологами свои услуги предлагают и псевдоврачеватели душ, которые выманивают немалые деньги за непрофессиональные консультации. О том, почему иногда такая помощь оборачивается финансовым крахом и как отличить настоящего специалиста от мошенника, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
В таком обилии легко заблудиться
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Сейчас очень много марафонов, тренингов, вебинаров – просто какое-то засилье. Всему тебя хотят научить – не только физическому здоровью, но и психическому: поверь в себя, добейся успеха, счастливое счастье. Елена, как не заблудиться вообще в этом изобилии предлагаемых тренингов и вебинаров и нужно ли их проходить?
Елена Пертель, магистр психологических наук, кризисный психолог, специалист в области тревожных расстройств:
На самом деле, сложный вопрос, как не заблудиться. Потому что, скорее всего, заблудиться легко в таком обилии. Надо остановиться и вместо того, чтобы бежать туда, куда бежит толпа, разобраться, что ты хочешь.
Разбогатеешь и найдешь принца на белом коне
Наталья Надольская:
Объясните мне по-другому, почему так внушаемы люди, которые приходят в многочисленном количестве на встречи со своими коучами? Их же там тысячи. Собирают стадионы, им верят. Это Кашпировскии нашего нового времени? На что ведутся люди? Что это такое?
Елена Пертель:
На быстрый результат. Психотерапия – это работа, притом не только психолога. Это совместная работа, работает и клиент. Я такой строгий психолог, даю домашние задания. На самом деле, очень много техник, упражнений и так далее. Я шучу, конечно, по поводу строгого. Но это работа и труд. Если человек хочет достигнуть результата – это сотрудничество.
Что касается вебинаров: они обещают, что за один-три месяца ты пройдешь быструю психотерапию, решишь все свои вопросы, срочно разбогатеешь, найдешь принца на белом коне и все мечты осуществятся. У нас действительно специфика нервной системы и нашей психики такова, что мы верим в чудеса. Это такой древний механизм, когда нам нужно было объяснить, что происходит в окружающей среде. Это мистическое мышление у нас в ДНК, поэтому действительно это срабатывает.
«Страдают люди, которые легко внушаемы»
Наталья Надольская:
Почему, на ваш взгляд, инфоцыган называют хорошими психологами? На какие точки они давят, что им верят и у них столько, можно сказать, адептов?
Анна Буйновская, юрист:
Мне кажется, что они исключительно работают на фоне своего визуала. То есть это картинка, как они себя преподносят. Страдают люди, которые легко внушаемы. То есть человек слаб психически. Сверхчувствительный, ущемленный, эмоциональный человек легко поддастся под действие такого человека, как Блиновская. Пойдет на этот марафон желаний, заплатит кучу денег, и эффекта не будет. Либо он сам вдруг подумает, что у него этот эффект был и будет говорить: «Да, это сработало именно со мной».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Чаще всего именно так и происходит.
Анна Буйновская:
Да.
Наталья Надольская:
Мне кажется, что многие ищут как раз таки тот самый легкий, короткий, быстрый путь для достижения своей цели.
Анна Буйновская:
Потому что не хотят работать над собой в первую очередь. Ведь работа с психологом – это действительно труд. Нужно работать – слушать психолога, выполнять четко его указания и добросовестно выполнять то, что он говорит. Все люди: «Я хочу прямо здесь сейчас очень быстро достичь этого максимального эффекта». А так не бывает.
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