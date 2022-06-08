«Страх сразу и путаница большая». Что говорит 16-летний подросток, который чуть не утонул на водохранилище?

Новости Беларуси. В Беларуси установилась теплая летняя погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами столбик термометров достигает отметки в +30 °C. Неудивительно, что с каждым днем все больше белорусов предпочитают отдых у воды. Поэтому местам, разрешенным для купания, внимание особое. Только в Брестской области их около 100. Но даже там может поджидать опасность. В Пружанах спасли первого в этом сезоне тонущего подростка. Кристина Протосовицкая о гранях беспечности и безопасности.

Никита Курулюк, учащийся Пружанского государственного аграрно-технического колледжа:

С разбега и в ту сторону. Было видно, что там мелковато, старался прыгать туда. Почувствовал, что глубоко, попалось такое место, что, возможно, не смогу даже выбраться.

5 июня для 16-летнего Никиты Курулюка стало вторым днем рождения. В те минуты – и это вовсе не штамп кинематографа – вся жизнь пронеслась перед глазами, признается парень. Друг предложил пойти покупаться, а оказавшись на пляже Пружанского водохранилища, неуверенный пловец Никита не просто зашел в воду, а сходу спрыгнул с пирса и оказался на глубине. С начала 2022 в Брестской области утонули 25 человек. Что говорят в ОСВОД об увеличении статистики?

Никита Курулюк:

Конкретный испуг был. Что-то мягкое просто, то есть ты не ощущаешь твердости. Страх сразу и путаница большая. То есть непонятно будет, где ты и что, и какие дальше действия делать. Если уже почувствовал землю, надо как-то отталкиваться. Пробовать плыть, пытаться выбираться.

Первым среагировал друг Алексей, к счастью, парень отлично плавает. А следом и матрос-спасатель подоспел с кругом. Медицинская помощь не понадобилась, но разъяснительная и доходчивая беседа позже все-таки состоялась.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В конце мая и начале июня этот пляж называют Ибицей. Ведь здесь собирается большое количество молодых людей – учащихся старших классов и колледжей. И самое крутое, конечно же, разбежаться по пирсу и прыгнуть в воду. Правда, в этот момент мало кто думает о последствиях. А ведь дно и глубина неизвестны.

Пружанское водохранилище искусственное, а потому глубина может резко меняться. По словам спасателей, утонуть можно и там, где по колено. Например, в зоне риска дети без присмотра. Замечаем такого на пирсе.

Роман Гвозделко, житель Пружан:

Я же просто посмотрел, какая температура воды. Я не буду нырять сейчас, я не купаюсь.

– А когда будешь нырять?

– Может, в июне, когда потеплее станет. Буду примерно здесь плавать. Я ничего не буду нарушать.

Коварная стихия покоряется только трезвым, внимательным и острожным, в очередной раз напоминают спасатели. Жизнь не всем дает второй шанс. Кажется, Никита Курулюк теперь совсем по-другому всматривается в горизонт.