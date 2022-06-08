К психологу попала, когда была на самом низу. Как выбрать специалиста, который может помочь
Бизнес на нервах. Нередко наряду с профессиональными психологами свои услуги предлагают и псевдоврачеватели душ, которые выманивают немалые деньги за непрофессиональные консультации. О том, почему иногда такая помощь оборачивается финансовым крахом и как отличить настоящего специалиста от мошенника, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Многие до сих пор думают, что обращение к психологу – это уже какая-то крайняя мера, когда уже все – или умру, или пойду к психологу. Таким образом, наверное, затягивают до депрессии, а потом приходят и говорят: «Вы знаете, оказывается, я уже два года в депрессии». Екатерина, вы согласны с этим, что тянут до последнего?
Екатерина Лавринович, имеет положительный опыт обращения к психологу:
Конечно. Я, в принципе, сама тянула очень долгое время, пока триггер не настиг меня в свое время.
Наталья Надольская:
Расскажите, что за триггер?
Екатерина Лавринович:
Распад семьи произошел. Это была отправная точка к пути работы над собой.
Наталья Надольская:
А что было первично: вы развелись и впали в депрессию или впали в депрессию и потом в результате все же развелись?
Екатерина Лавринович:
Я всю жизнь жила с мыслью, что что-то не так, что-то меня все время не устраивало. Жизнь становится серой, непривлекательной. Отправной точкой стал распад семьи, поэтому решила обратиться к специалисту.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как лично вы попали к психологу? Мне даже интересно, как выбирали специалиста? Сарафанное радио, через интернет – как?
Екатерина Лавринович:
Я занимаюсь с психологом уже практически год. До этого было два специалиста, с которыми коннект, так скажем, не случился. Поэтому важно найти своего специалиста. Если приходишь к психологу и после сессии чувствуешь дискомфорт какой-то, грусть, печаль, значит это, наверное, не твой специалист. У меня так было два раза. Третий специалист просто с первой консультации произвел огромное впечатление на меня. Я была тогда в очень плохом состоянии. Я поняла, что это мой человек. С тех пор мы занимаемся уже практически год, я очень довольна.
Юлия Самусенко:
Как изменилась ваша жизнь после сеансов?
Екатерина Лавринович:
В корне, скажем так. Потому что к ней я попала, когда была на самом низу. Распад семьи произошел – для каждой женщины это удар. Поэтому Наталья, мой психолог, просто вселила веру в себя. Помогла поверить в себя, в то, что я смогу вершить свою жизнь так, как я хочу. Собственно, чем я и занимаюсь.
Наталья Надольская:
Очень важно иметь подтверждающие документы, которые могут позволять работать в этой области. Вы интересовались у вашего психолога наличием диплома о высшем образовании, лицензии на работу психолога?
Юлия Самусенко:
Или повелись на посты в Instagram?
Екатерина Лавринович:
Лично у нее не интересовалась, но у нее в блоге достаточно информации, подтверждающей, что это профессионал, плюс отзывы. Я лично сама убедилась в этом.
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