К психологу попала, когда была на самом низу. Как выбрать специалиста, который может помочь

Бизнес на нервах. Нередко наряду с профессиональными психологами свои услуги предлагают и псевдоврачеватели душ, которые выманивают немалые деньги за непрофессиональные консультации. О том, почему иногда такая помощь оборачивается финансовым крахом и как отличить настоящего специалиста от мошенника, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Многие до сих пор думают, что обращение к психологу – это уже какая-то крайняя мера, когда уже все – или умру, или пойду к психологу. Таким образом, наверное, затягивают до депрессии, а потом приходят и говорят: «Вы знаете, оказывается, я уже два года в депрессии». Екатерина, вы согласны с этим, что тянут до последнего?

Екатерина Лавринович, имеет положительный опыт обращения к психологу:

Конечно. Я, в принципе, сама тянула очень долгое время, пока триггер не настиг меня в свое время. Наталья Надольская:

Расскажите, что за триггер? Екатерина Лавринович:

Распад семьи произошел. Это была отправная точка к пути работы над собой. Наталья Надольская:

А что было первично: вы развелись и впали в депрессию или впали в депрессию и потом в результате все же развелись? Екатерина Лавринович:

Я всю жизнь жила с мыслью, что что-то не так, что-то меня все время не устраивало. Жизнь становится серой, непривлекательной. Отправной точкой стал распад семьи, поэтому решила обратиться к специалисту.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как лично вы попали к психологу? Мне даже интересно, как выбирали специалиста? Сарафанное радио, через интернет – как? Екатерина Лавринович:

Я занимаюсь с психологом уже практически год. До этого было два специалиста, с которыми коннект, так скажем, не случился. Поэтому важно найти своего специалиста. Если приходишь к психологу и после сессии чувствуешь дискомфорт какой-то, грусть, печаль, значит это, наверное, не твой специалист. У меня так было два раза. Третий специалист просто с первой консультации произвел огромное впечатление на меня. Я была тогда в очень плохом состоянии. Я поняла, что это мой человек. С тех пор мы занимаемся уже практически год, я очень довольна. Юлия Самусенко:

Как изменилась ваша жизнь после сеансов?