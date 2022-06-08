У меня три года панические атаки. Можно ли от них избавиться? Рассказывает психолог
Бизнес на нервах. Нередко наряду с профессиональными психологами свои услуги предлагают и псевдоврачеватели душ, которые выманивают немалые деньги за непрофессиональные консультации. О том, почему иногда такая помощь оборачивается финансовым крахом и как отличить настоящего специалиста от мошенника, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я уверена, что психологи друг друга знают. Вы сами можете оценить, много сейчас шарлатанов, непрофессионалов, вообще реально больных на голову людей, которые сами предлагают эти головы другим лечить?
Елена Пертель, магистр психологических наук, кризисный психолог, специалист в области тревожных расстройств:
Много.
Наталья Надольская:
Как вы их определяете, по чему видите?
Елена Пертель:
Я негодую, честно. Раз у меня есть возможность на всю страну это сказать, я бы очень хотела это сделать. На самом деле я действительно негодую, когда ко мне приходит клиент и говорит: «У меня три года уже панические атаки. Я в медицинском центре наблюдаюсь у психотерапевта. Три курса пропила антидепрессантов. Честно говоря, панические атаки не прошли, поэтому я пришла к вам». Мне остается только развести руками, потому что панические атаки – это то, что специалист, профессионал убирает за одну-три сессии и не больше. Да, потом мы работаем с корнем проблем, потому что паническая атака – это всегда пар, который вырывается из кипящей кастрюли. То есть нужно искать обязательно корень проблем, которые привели человека к всевозможным тревожным расстройствам. Но убрать симптомы, состояние и дать человеку инструменты, которые позволят ему справиться, если вдруг у него будет какой-то приступ, – это делается действительно быстро. Когда люди приходят после трех лет – знаете, как модно сейчас говорить: no comment.
Есть судьба, и изменить мы ничего не можем. Что делать, если астролог предсказал необратимые события – подробнее здесь.