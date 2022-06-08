У меня три года панические атаки. Можно ли от них избавиться? Рассказывает психолог

Бизнес на нервах. Нередко наряду с профессиональными психологами свои услуги предлагают и псевдоврачеватели душ, которые выманивают немалые деньги за непрофессиональные консультации. О том, почему иногда такая помощь оборачивается финансовым крахом и как отличить настоящего специалиста от мошенника, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Пертель:

Я негодую, честно. Раз у меня есть возможность на всю страну это сказать, я бы очень хотела это сделать. На самом деле я действительно негодую, когда ко мне приходит клиент и говорит: «У меня три года уже панические атаки. Я в медицинском центре наблюдаюсь у психотерапевта. Три курса пропила антидепрессантов. Честно говоря, панические атаки не прошли, поэтому я пришла к вам». Мне остается только развести руками, потому что панические атаки – это то, что специалист, профессионал убирает за одну-три сессии и не больше. Да, потом мы работаем с корнем проблем, потому что паническая атака – это всегда пар, который вырывается из кипящей кастрюли. То есть нужно искать обязательно корень проблем, которые привели человека к всевозможным тревожным расстройствам. Но убрать симптомы, состояние и дать человеку инструменты, которые позволят ему справиться, если вдруг у него будет какой-то приступ, – это делается действительно быстро. Когда люди приходят после трех лет – знаете, как модно сейчас говорить: no comment.