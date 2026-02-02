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Шайба Александра Скоренова возглавила топ-10 голов недели КХЛ

02 февраля 2026 20:07
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Белорусский нападающий череповецкой «Северстали» Александр Скоренов забросил самую эффектную шайбу минувшей игровой недели в Континентальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Это случилось в гостевом матче против нижегородского «Торпедо». Форвард в шикарном сольном проходе принес своей команде победу в овертайме – 3:2. Заслуженное первое место в топе. 

А белорусский представитель в лиге минское «Динамо» свой следующий поединок проведет уже во вторник, 3 февраля. В гости к «зубрам» пожалует СКА из Санкт-Петербурга. Это будет четвертая дуэль команд в текущем сезоне, и статистика на стороне «армейцев», они были сильнее в двух случаях. Удастся ли восстановить равенство, узнаем совсем скоро. Старт противостояния завтра в 19:10. 

# Хоккей

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