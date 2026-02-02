Технологическое сотрудничество и новые проекты. Эксперты обсудили отношения между Беларусью и Россией

Как прошел Союзный Совмин? Какие шероховатости на общем пути? И что в повестке еще более плотной интеграции? На площадке ток-шоу эксперты обсудили отношения между Беларусью и Россией. Подписано соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании ЭЦП. О пилотном тестировании – Павел Ткач

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Соответствующее соглашение у нас тоже межправительственное подписано между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимном признании электронной цифровой подписи. Очевидно, что уже давно не документами с живой подписью обмениваются, а электронными документами с электронной цифровой подписью. И здесь, конечно, вопрос достаточно сложный решается. Мы уже должны буквально со дня на день перейти уже к пилотному тестированию взаимодействия наших субъектов. Пока только к пилотному тестированию. Почему оказалось сложно? Вопрос не только в криптографии, как национальная защита, как цифровой суверенитет.

Павел Ткач:

Здесь вопрос в том, что именно остальные вещи слишком у нас стали разниться. Например, сейчас для нас актуальный вопрос – это признание электронной цифровой подписи при взаимных закупках, когда субъект Республики Беларусь участвует в закупках на территории Российской Федерации. Там необходимо и все документы подать, подписанные с электронной цифровой подписью, и подписать потом договор, и подписать акты выполненных работ. И здесь начинается именно различие в самой процедуре. Мы такие сведения раньше в электронном виде просто не предоставляли, а для Российской Федерации это является критичным. Поэтому у нас эта работа не только наша и соответствующего органа, который отвечает за криптозащиту, но и ряда других органов, которые ведут соответствующие базы, где можно проверить, что субъект не находится в стадии ликвидации или банкротства. О том, что у лица, подписавшего тот или иной электронный документ, есть соответствующие полномочия руководителя, например. Большинство белорусов поддерживают создание Союзного государства. Что говорят результаты опроса

Константин Снисаренко, аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Хотел бы сказать, что, в общем-то, вот упомянуто Объединение угля и стали, которое возникло в середине ХХ века, превратилось в Европейский Союз к концу ХХ века, а сейчас уже прошла первая четверть XXI века. И, в общем-то, Европейский Союз очень сильно думает о том, а стоит ли ему существовать дальше. Для Союзного государства, я считаю, во-первых, уже неоднократно здесь было отмечено то, что важная составляющая – это все-таки культурная составляющая, историческая составляющая. Но что касается, например, тех же самых опросов общественного мнения, которые проводятся в нашей стране по теме Союзного государства, можно сказать, что большинство белорусских граждан поддерживает эту идею.

Константин Снисаренко:

Но здесь хотел бы обратить внимание на такой довольно интересный качественный аспект. Белорусы подходят к этому вопросу очень рационально. Для них возникает логичный вопрос, а что нам с этого? И здесь очень важно, считаю, показать реальные плюсы этого объединения. Они действительно есть. Мы говорим о том, что появляется комфортный роуминг. Мы говорим о том, что было достигнуто соглашение о приграничном движении. Налаживается логистическая составляющая. Развивается промышленность. Самый простой пример, который я всегда показывал, говорил о том, что вступление одной интересной нашей соседней страны, Литвы в Европейский союз, сопровождалось закрытием Игналинской атомной электростанции. После этого страна, которая экспортировала электроэнергию, стала ее импортировать. Союзное государство, сотрудничество Беларуси и России привело к созданию Белорусской атомной электростанции, которая за собой потянула развитие электротранспорта. Как закрепить внутри страны талантливую молодежь?