Технологическое сотрудничество и новые проекты. Эксперты обсудили отношения между Беларусью и Россией

Как прошел Союзный Совмин? Какие шероховатости на общем пути? И что в повестке еще более плотной интеграции?
На площадке ток-шоу эксперты обсудили отношения между Беларусью и Россией.
Как прошел Союзный Совмин? Какие шероховатости на общем пути? И что в повестке еще более плотной интеграции?
На площадке ток-шоу эксперты обсудили отношения между Беларусью и Россией.
Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Соответствующее соглашение у нас тоже межправительственное подписано между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимном признании электронной цифровой подписи. Очевидно, что уже давно не документами с живой подписью обмениваются, а электронными документами с электронной цифровой подписью. И здесь, конечно, вопрос достаточно сложный решается. Мы уже должны буквально со дня на день перейти уже к пилотному тестированию взаимодействия наших субъектов. Пока только к пилотному тестированию. Почему оказалось сложно? Вопрос не только в криптографии, как национальная защита, как цифровой суверенитет.
Павел Ткач:
Здесь вопрос в том, что именно остальные вещи слишком у нас стали разниться. Например, сейчас для нас актуальный вопрос – это признание электронной цифровой подписи при взаимных закупках, когда субъект Республики Беларусь участвует в закупках на территории Российской Федерации. Там необходимо и все документы подать, подписанные с электронной цифровой подписью, и подписать потом договор, и подписать акты выполненных работ. И здесь начинается именно различие в самой процедуре. Мы такие сведения раньше в электронном виде просто не предоставляли, а для Российской Федерации это является критичным. Поэтому у нас эта работа не только наша и соответствующего органа, который отвечает за криптозащиту, но и ряда других органов, которые ведут соответствующие базы, где можно проверить, что субъект не находится в стадии ликвидации или банкротства. О том, что у лица, подписавшего тот или иной электронный документ, есть соответствующие полномочия руководителя, например.
Константин Снисаренко, аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
Хотел бы сказать, что, в общем-то, вот упомянуто Объединение угля и стали, которое возникло в середине ХХ века, превратилось в Европейский Союз к концу ХХ века, а сейчас уже прошла первая четверть XXI века. И, в общем-то, Европейский Союз очень сильно думает о том, а стоит ли ему существовать дальше. Для Союзного государства, я считаю, во-первых, уже неоднократно здесь было отмечено то, что важная составляющая – это все-таки культурная составляющая, историческая составляющая. Но что касается, например, тех же самых опросов общественного мнения, которые проводятся в нашей стране по теме Союзного государства, можно сказать, что большинство белорусских граждан поддерживает эту идею.
Константин Снисаренко:
Но здесь хотел бы обратить внимание на такой довольно интересный качественный аспект. Белорусы подходят к этому вопросу очень рационально. Для них возникает логичный вопрос, а что нам с этого? И здесь очень важно, считаю, показать реальные плюсы этого объединения. Они действительно есть. Мы говорим о том, что появляется комфортный роуминг. Мы говорим о том, что было достигнуто соглашение о приграничном движении. Налаживается логистическая составляющая. Развивается промышленность. Самый простой пример, который я всегда показывал, говорил о том, что вступление одной интересной нашей соседней страны, Литвы в Европейский союз, сопровождалось закрытием Игналинской атомной электростанции. После этого страна, которая экспортировала электроэнергию, стала ее импортировать. Союзное государство, сотрудничество Беларуси и России привело к созданию Белорусской атомной электростанции, которая за собой потянула развитие электротранспорта.
Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Но создавая среду, то, о чем и ратует Президент, если мы сегодня нашим ребятам предложим те условия, которые не предложат им нигде в мире, и это будет на их индивидуальной траектории, их траектории развития, то ведь миграция – это следствие конкуренции. Если конкуренция будет такая, что они просто из нашей страны не захотят уезжать никуда, потому что их разработки сегодня сразу будут внедряться в производство, маржинальность в том числе отразится на их доходах, на их зарплате, на их развитии, на развитии их идей, то вот – это и цель, которую ставит Президент, создавая такой центр по подготовке кадров перспективных направлений, такой штучный товар.
«Сколково» тут нельзя сравнивать, совсем другое. Наш Технопарк другое. Это совершенно инновационный продукт, которому нет аналогов ни в Российской Федерации, ни сегодня в Беларуси. Но мы должны быть первыми.
Алена Сырова, СТВ:
А почему наши скауты не ездят и не ищут в России ребят и не переманивают их к нам?
Денис Дук:
А кто вам сказал? Есть квоты, можно поступить на бюджет для российских граждан, только для них. Есть квоты, можно поступить на платную форму. Пожалуйста, все существует. Эта система работает.
Кирилл Казаков, СТВ:
А примеры есть?
Денис Дук:
Каждый вуз проводит свою достаточно агрессивную политику в плане маркетинга. Конечно, в каждом вузе обучаются российские граждане. Мы сегодня не кричим, сколько их обучается, но в каждом вузе таковые есть. По этим программам в том числе поступают.
Читайте также:
Почему не сделали полную отмену роуминга между Беларусью и Россией? Объяснил Павел Ткач
«Это наша прибыль, доход и имидж». Эксперт объяснила, почему Беларуси и России важно делать товары Союзного государства
У Беларуси и России появится союзная спутниковая связь? Ответили в Минсвязи