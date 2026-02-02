Молодёжная сборная Беларуси по хоккею провела открытую тренировку

Молодежная сборная Беларуси по хоккею провела открытую тренировку в преддверии традиционного турнира Кубок Будущего. Соревнования пройдут в Минске с 4 по 7 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В состав нашей команды вошли 30 исполнителей: три голкипера, 10 игроков обороны и 17 форвардов. Среди них солидное представительство у «Динамо-Шинника» и других клубов МХЛ, есть и те, кто выступает в экстралиге.

Сегодня ребята активно работали над зоной обороны, впереди еще несколько дней подготовки. В планах отточить атакующее мастерство, проверить комбинации и, конечно, настроиться на результат. Цели перед дружиной стоят амбициозные.

Андрей Михалев, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Сезон длинный, сложный, ребята много играют в МХЛ – переезды, отъезды. Поэтому дали немножко им вздохнуть, три дня у них была пауза. Второй день сегодня тренировались. Сейчас это уже, наверное, последний турнир для них, именно в U-20, поэтому хотелось бы на хорошей ноте провести пацанов. Они очень много работали, у них не было чемпионатов мира, поэтому это, наверное, самый важный для них сейчас опыт.

Богдан Поповский, защитник молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Команда будет у нас дружная, сто процентов. Большинство парней знакомы. Даже те, кто приезжают сейчас не из «Динамо-Шинника». Мы все были в сборных. Кто-то был у нас тоже в «Шиннике». Поэтому все знакомы, все общаемся между собой. Если кто-то не понял упражнения, мы все друг другу подсказываем. Тренерский штаб нам подсказывает по поводу упражнений, как правильно выполнять, как лучше.

Первый поединок на турнире белорусская молодежка проведет уже 4 февраля. На льду «Чижовка-Арены» наши парни примут сборную России, составленную из исполнителей до 17 лет. Старт дуэли в 16 часов.